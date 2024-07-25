"Отследили его разведку, как переодевался и менял походку": МВД о деталях убийства Фарион

Подозреваемый готовился к преступлению как минимум два месяца, отметил министр Игорь Клименко

Фото: Нацполиция

Подозреваемый в убийстве Ирины Фарион готовил преступление не менее двух месяцев – правоохранители отследили, как он проводил разведку местности, передвигался по Львову и применял средства конспирации. Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко в эфире телемарафона.

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"Огромный город Львов, огромная территория пригорода. Мы отследили его разведку, мы отследили его движение, передвижение. Мы отследили, как он переодевался, как менял походку, как менял маршруты передвижения. Менял как минимум три раза места жительства – и все это делал достаточно скрытно", – заявил чиновник.

Также установлено, каким транспортом передвигался задержанный.

Министр отметил: панаму, в которой фигуранта зафиксировали на фото и видео, тот приобрел еще в мае 2024 года – и это задокументировано, как и данные относительно другой одежды.

Соответственно, объяснил Клименко, задержанный как минимум два месяца готовился к этому преступлению, а возможно, и другим преступлениям – это уже должно показать следствие.

По мнению главы МВД, уже полностью собрана доказательная база для предъявления обвинения задержанному.

Ранее днем Клименко и президент Владимир Зеленский сообщили о задержании подозреваемого в нападении на Фарион. Следствие склоняется к тому, что стрелок был лишь исполнителем преступления.

Вечером 19 июля неизвестный выстрелил в голову Фарион во Львове. Через несколько часов она скончалась в больнице – ей было 60 лет. 20 июля президент Зеленский сообщил, что заслушал доклады об убийстве Фарион и заверил: службы изучают все версии, включая ведущую в Россию.

22 июля во Львове состоялось прощание с Фарион, ее похоронили на центральной аллее Лычаковского кладбища.

Фарион была политиком, преподавательницей и языковедом. Она неоднократно выступала в защиту украинского языка и часто из-за резкости позиции попадала в скандалы.

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