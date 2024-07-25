"Відслідкували його розвідку, як перевдягався і змінював ходу": МВС про деталі вбивства Фаріон

Підозрюваний готувався до злочину як мінімум два місяці, зазначив міністр Ігор Клименко

Фото: Нацполіція

Підозрюваний у вбивстві Ірини Фаріон готував злочин щонайменше два місяці – правоохоронці відслідкували, як він проводив розвідку місцевості, пересувався Львовом та застосовував засоби конспірації. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко в ефірі телемарафону.

Читайте нас в Telegram: головні новини коротко

"Величезне місто Львів, величезна територія приміська. Ми відслідкували його розвідку, ми відслідкували його рух, пересування. Ми відслідкували, як він перевдягався, яким чином змінював ходу, яким чином змінював маршрути пересування. Змінював як мінімум три рази місця проживання – і все це робив достатньо скритно", – заявив посадовець.

Також встановлено, яким саме транспортом пересувався затриманий.

Міністр зазначив: панаму, в якій фігуранта зафіксували на фото та відео, той придбав ще у травні 2024 року – і це задокументовано, як і дані стосовно іншого одягу.

Відповідно, пояснив Клименко, затриманий як мінімум два місяці готувався до цього злочину, а можливо, й інших злочинів – це вже має показати слідство.

На думку голови МВС, вже повністю зібрана доказова база для пред'явлення звинувачення затриманому.

Раніше вдень Клименко та президент Володимир Зеленський повідомили про затримання підозрюваного в нападі на Фаріон. Наразі слідство схиляється до того, що стрілець був лише виконавцем злочину.

Увечері 19 липня невідомий вистрілив у голову Фаріон у Львові. За кілька годин вона померла в лікарні – їй було 60 років. 20 липня президент Зеленський повідомив, що заслухав доповіді про вбивство Фаріон і запевнив: служби досліджують усі версії, включно з тією, що веде в Росію.

22 липня у Львові відбулося прощання з Фаріон, її поховали на центральній алеї Личаківського цвинтаря.

Фаріон була політикинею, викладачкою й мовознавицею. Вона неодноразово виступала на захист української мови та часто через різкість позиції потрапляла у скандали.

Читайте також: "За мову Москва стріляє у скроню". Заява Свободи та реакції на вбивство Фаріон