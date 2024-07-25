У Дніпрі затримали підозрюваного у вбивстві Фаріон

Президент Зеленський відзначив, що ця операція "була дуже непростою"

Ірина Фаріон (Фото: Facebook ВО Свобода)

У Дніпрі правоохоронці затримали підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон. Про це президенту Володимиру Зеленському повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

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За словами Зеленського, підозрюваного у вбивстві Фаріон затримали у Дніпрі — це 18-річний чоловік.

Наразі тривають усі необхідні слідчі дії та експертизи — президент доручив Клименку надати суспільству всі деталі.

Зеленський відзначив, що операція із затримання "була дуже непростою": впродовж цих днів над розкриттям убивства працювали сотні фахівців поліції, Служби безпеки України та інших відомств.

Затримання підозрюваного у правоохоронців зайняло близько шести днів з моменту вбивства 19 липня.

ДОВІДКА. Надвечір 21 липня поліція Невідомо, чи затримали саме цього чоловіка сьогодні. Надвечір 21 липня поліція опублікувала фото та відео з чоловіком, який може бути причетним до вбивства Фаріон. Його розшукували, але про підозру саме йому не повідомлялося.

Очільник МВС повідомив, що є достатньо доказів стверджувати — саме затриманий стріляв у Фаріон.

Посадовець зазначив: правоохоронці безперервно працювали 139 годин, перевірили "кожен куточок" за маршрутом відходу стрільця та обшукали приблизно 100 гектарів лісу.

"Врешті підозрюваного вистежили. Встановили особу. Маючи його фото, це була справа часу: смарт-камери відеоспостереження зловили його всюди", - пояснив Клименко.

Він наводить дані про затриманого: це 18-річний мешканець Дніпра, який під час підготовки убивства орендував щонайменше три квартири у Львові.

Зараз слідство схиляється до думки, що стрілець був лише виконавцем злочину.

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Увечері 19 липня невідомий вистрілив у голову Фаріон у Львові. За кілька годин вона померла в лікарні – їй було 60 років. 20 липня президент Зеленський повідомив, що заслухав доповіді про вбивство Фаріон і запевнив – служби досліджують усі версії, включно з тією, що веде в Росію.

22 липня у Львові відбулося прощання з Фаріон, її поховали на центральній алеї Личаківського цвинтаря.

Фаріон була політикинею, викладачкою й мовознавицею. Вона неодноразово виступала на захист української мови та часто через різкість позиції потрапляла у скандали.

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