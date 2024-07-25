Росіяни поширили відео з нібито вбивством Фаріон. Поліція вже досліджує його

Відповідальність за вбивство Фаріон взяв на себе представник неонацистського руху NS/WP у Росії

Ірина Фаріон (Фото: Facebook)

Російські пропагандистські ресурси 24 липня поширили відео, як стверджується, убивства української мовознавиці Ірини Фаріон. Співрозмовник LIGA.net у правоохоронних органах повідомив, що поліція вже досліджує ролик.

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Один із Telegram-каналів пропагандистів опублікував допис, в якому стверджується, що відповідальність за вбивство Фаріон взяв на себе представник неонацистського руху NS/WP (National-Socialism/White Power) в Росії.

Допис також містить "маніфест" російською мовою. "Автономний революційний расист", який взяв на себе відповідальність за вбивство екснардепки, заявив, що Фаріон нібито розпалювала ненависть на мовному обґрунтуванні в українському суспільстві.

На опублікованому відео погано видно інцидент, але чути звук пострілу та крик жінки.

"Вчора під час моніторингу соцмереж ми виявили цю інформацію. Зараз вивчаємо на предмет, чи буде вона корисною для слідства", – заявив співрозмовник LIGA.net.

Раніше джерела Суспільного у правоохоронних органах повідомляли, що до вбивства Фаріон готувалися щонайменше місяць, слідство вважає убивство замовним, а основним підозрюваним – чоловіка, якого й розшукує поліція.

Увечері 19 липня невідомий вистрілив у голову Фаріон у Львові. За кілька годин вона померла в лікарні – їй було 60 років. 20 липня президент Зеленський повідомив, що заслухав доповіді про вбивство Фаріон і запевнив – служби досліджують усі версії, включно з тією, що веде в Росію.

22 липня у Львові відбулося прощання з Фаріон, її поховали на центральній алеї Личаківського цвинтаря.

Фаріон була політикинею, викладачкою й мовознавицею. Вона неодноразово виступала на захист української мови та часто через різкість позиції потрапляла у скандали.

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