Россияне опубликовали видео с якобы убийством Фарион. Полиция уже исследует его

Ответственность за убийство Фарион взял на себя представитель неонацистского движения NS/WP в России

Ирина Фарион (Фото: Facebook)

Российские пропагандистские ресурсы 24 июля распространили видео, как утверждается, убийства украинского языковеда Ирины Фарион. Собеседник LIGA.net в правоохранительных органах сообщил, что полиция уже исследует ролик.

Подписывайтесь на полезный легкий контент в Instagram

Один из Telegram-каналов пропагандистов опубликовал сообщение, в котором утверждается, что ответственность за убийство Фарион взял на себя представитель неонацистского движения NS/WP (National-Socialism/White Power) в России.

Сообщение также содержит "манифест" на русском языке. "Автономный революционный расист", взявший на себя ответственность за убийство экс-нардепа, заявил, что Фарион якобы разжигала ненависть на языковом обосновании в украинском обществе.

На опубликованном видео плохо виден инцидент, но слышен звук выстрела и крик женщины.

"Вчера во время мониторинга соцсетей мы обнаружили эту информацию. Сейчас изучаем на предмет, будет ли она полезна следствию", – заявил собеседник LIGA.net.

Ранее источники Суспильного в правоохранительных органах сообщали, что к убийству Фарион готовились минимум месяц, следствие считает убийство заказным, а основным подозреваемым – мужчину, которого и разыскивает полиция.

Вечером 19 июля неизвестный выстрелил в голову Фарион во Львове. Через несколько часов она скончалась в больнице – ей было 60 лет. 20 июля президент Зеленский сообщил, что заслушал доклады об убийстве Фарион и заверил – службы исследуют все версии, включая ту, что ведет в Россию.

22 июля во Львове состоялось прощание с Фарион, ее похоронили на центральной аллее Лычаковского кладбища.

Фарион была политиком, преподавательницей и языковедом. Она неоднократно выступала в защиту украинского языка и часто из-за резкости позиции попадала в скандалы.

Читайте также: "За язык Москва стреляет в висок". Заявление Свободы и реакции на убийство Фарион