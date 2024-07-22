Убийство Фарион готовилось месяц, разыскиваемый является главным подозреваемым – Суспільне
К убийству бывшего нардепа Ирины Фарион готовились минимум месяц, следствие считает убийство заказным, а основным подозреваемым – мужчину, которого и разыскивает полиция, заявило Суспільне со ссылкой на собеседников в правоохранительных органах.
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По их данным: к убийству политика готовились по крайней мере месяц, это убийство было заказным, его исполнитель – разыскиваемый полицией мужчина, на него же указывают некоторые свидетели.
Правоохранители считают, что у разыскиваемого могут быть подельники, однако собеседники не сообщили СМИ, как именно те были привлечены к убийству.
"Не принимайте никаких мер по самостоятельному задержанию разыскиваемого мужчины или похожего на него лица", – подчеркнули правоохранители.
Суспільне приводит следующие данные от собеседников:
→ есть свидетели, указывающие, что именно разыскиваемый выстрелил в Фарион, сейчас этот мужчина является основным подозреваемым по делу;
→ не поступало сообщений на 102 о подозрительном мужчине во дворе Фарион, также политик не обращалась в полицию по поводу угроз;
→ мужчина выбрал такую одежду (в частности, очки и шляпу) для маскировки;
→ впервые камеры зафиксировали разыскиваемого 11 июля – тот приходил во двор каждый день, кроме выходных, в одинаковой одежде;
→ также у мужчины была небольшая сумочка – и именно в ней могло быть оружие, хотя иногда он приходил во двор и с пустыми руками;
→ относительно оружия продолжаются экспертизы, ведь на месте покушения нашли гильзу.
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События в день убийства собеседники описали СМИ так: уже в 17:03 человек ожидал Фарион у дома, а когда та вышла – произвел один выстрел, при этом действовал профессионально и просчитал все варианты развития событий.
К тому же во время убийства в этом районе не работали камеры из-за отключения электричества, передает Суспільне.
В настоящее время правоохранители исследуют имеющиеся записи, изучают одежду и поведение предполагаемого нападавшего, заключает медиа.
- Вечером 19 июля неизвестный выстрелил в голову Фарион во Львове. Через несколько часов она скончалась в больнице – ей было 60 лет. 20 июля президент Зеленский сообщил, что заслушал доклады об убийстве Фарион и заверил – службы исследуют все версии, включая ведущую в Россию.
- 22 июля во Львове состоялось прощание с Фарион, ее похоронили на центральной аллее Лычаковского кладбища.
- Фарион была политиком, преподавателем и языковедом. Она неоднократно выступала в защиту украинского языка и часто из-за резкости позиции попадала в скандалы.
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