В сети разгоняют фейковое фото "вероятного убийцы" Ирины Фарион
В сети распространяется фейковое фото якобы возможного убийцы политика и ученого Ирины Фарион. Об этом сообщили в действующем при Минкультуры государственном Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности Spravdi.
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Telegram-каналы распространили фото 21-летнего юноши, который якобы может быть убийцей бывшего депутата Фарион.
Однако, по данным Spravdi, это недостоверная информация.
Центр добавил фейковое фото, которое распространяется в Telegram:
Правоохранители не сообщали о задержании и не публиковали фото предполагаемого нападавшего.
- Вечером 19 июля неизвестный выстрелил в голову Фарион во Львове. Через несколько часов она скончалась в больнице – ей было 60 лет.
- 20 июля президент Зеленский сообщил, что заслушал доклады об убийстве Фарион и заверил – службы исследуют все версии, включая ведущую в Россию.
- Фарион была политиком, преподавательницей и языковедом. Она неоднократно выступала в защиту украинского языка и часто из-за резкости позиции попадала в скандалы.
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