В сети разгоняют фейковое фото "вероятного убийцы" Ирины Фарион

Правоохранители еще не сообщали о задержании нападавшего

Фото: Telegram Spravdi

В сети распространяется фейковое фото якобы возможного убийцы политика и ученого Ирины Фарион. Об этом сообщили в действующем при Минкультуры государственном Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности Spravdi.

Подписывайтесь на полезный легкий контент в Instagram

Telegram-каналы распространили фото 21-летнего юноши, который якобы может быть убийцей бывшего депутата Фарион.

Однако, по данным Spravdi, это недостоверная информация.

Центр добавил фейковое фото, которое распространяется в Telegram:

Фото: Telegram Spravdi

Правоохранители не сообщали о задержании и не публиковали фото предполагаемого нападавшего.

Вечером 19 июля неизвестный выстрелил в голову Фарион во Львове. Через несколько часов она скончалась в больнице – ей было 60 лет.

20 июля президент Зеленский сообщил, что заслушал доклады об убийстве Фарион и заверил – службы исследуют все версии, включая ведущую в Россию.

Фарион была политиком, преподавательницей и языковедом. Она неоднократно выступала в защиту украинского языка и часто из-за резкости позиции попадала в скандалы.

Читайте также: "За украинский Москва стреляет в висок". Заявление Свободы и реакции на убийство Фарион