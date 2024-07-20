У мережі розганяють фейкове фото "ймовірного убивці" Ірини Фаріон
У мережі шириться фейкове фото нібито ймовірного убивці політикині та науковиці Ірини Фаріон. Про це повідомили у державному Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки Spravdi, що діє при Мінкультури.
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Telegram-канали розповсюдили фото 21-річного юнака, котрий нібито може бути вбивцею колишньої депутатки Фаріон.
Проте, за даними Spravdi, це недостовірна інформація.
Центр додав фейкове фото, яке шириться у Telegram:
ДОПОВНЕНО о 17:41. Головне управління поліції Львівської області також спростувало інформацію про фото з нібито убивцею Фаріон.
Наразі правоохоронці не повідомляли про затримання та не публікували фото ймовірного нападника.
- Ввечері 19 липня невідомий вистрілив у голову Фаріон у Львові. За кілька годин вона померла в лікарні – їй було 60 років.
- 20 липня президент Зеленський повідомив, що заслухав доповіді про вбивство Фаріон та запевнив – служби досліджують усі версії, включно з тією, що веде в Росію.
- Фаріон була політикинею, викладачкою та мовознавицею. Вона неодноразово виступала на захист української мови та часто через різкість позиції потрапляла у скандали.
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