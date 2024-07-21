Национальная полиция опубликовала фото и видео с мужчиной, который может быть причастен к убийству политика и ученого Ирины Фарион.

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В настоящее время правоохранители устанавливают личность и местонахождение мужчины, который может быть причастен к убийству Фарион.

Полиция приводит следующие приметы разыскиваемого:

→ возраст – около 20 лет;

→ рост 1,7 – 1,8 метров

→ телосложение худощавое.

Фото: Нацполиция

Его одежда на момент преступления:

→ спортивные брюки черного цвета;

→ черная кофта с длинным рукавом, сверху нее футболка красного цвета с белыми полосками на рукавах и надписью белыми латинскими буквами на лицевой стороне;

→ на голове у мужчины была панама темного цвета с широкими полями и эмблемой по центру;

→ на ногах были белые высокие носки, красно-черные кроссовки с белой подошвой;

→ на руках у разыскиваемого были красные перчатки.

Фото: Нацполиция

Если у вас есть информация, которая поможет установить личность этого человека и его местонахождение, – полиция призывает звонить по телефонам 0684409164, 0933450461 или на оперативную линию 102.

"Не принимайте никаких мер по самостоятельному задержанию разыскиваемого мужчины или похожего на него лица", – подчеркнули правоохранители.

Следует отметить, что эти фото уже публиковались в соцсетях, но в худшем качестве. На тот момент еще не было официальных подтверждений, что этот мужчина может быть причастен к убийству.

В субботу, 20 июля, в сети также распространялось фейковое фото якобы убийцы Фарион – его опровергли правоохранители.

Вечером 19 июля неизвестный выстрелил в голову Фарион во Львове. Через несколько часов она скончалась в больнице – ей было 60 лет.

20 июля президент Зеленский сообщил, что заслушал доклады об убийстве Фарион и заверил – службы исследуют все версии, включая ведущую в Россию.

Фарион была политиком, преподавательницей и языковедом. Она неоднократно выступала в защиту украинского языка и часто из–за резкости позиции попадала в скандалы.

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