Вбивство Фаріон. МВС розшукує чоловіка, який може бути причетний до злочину – фото, відео
Національна поліція опублікувала фото та відео з чоловіком, який може бути причетним до вбивства політикині та науковиці Ірини Фаріон.
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Наразі правоохоронці встановлюють особу та місцезнаходження чоловіка, котрий може бути причетним до вбивства Фаріон.
Поліція наводить такі прикмети розшукуваного:
→ вік – близько 20 років;
→ зріст 1,7 – 1,8 метрів
→ статура худорлява.
Його одяг на момент злочину:
→ спортивні штани темного кольору;
→ чорна кофту з довгим рукавом, зверху неї футболка червоного кольору з білими смужками на рукавах та написом білими латинськими літерами на лицевій стороні;
→ на голові у чоловіка була панама темного кольору з широкими полями та емблемою по центру;
→ на ногах мав білі високі шкарпетки, червоно-чорні кросівки з білою підошвою;
→ на руках у розшукуваного були червоні рукавиці.
Якщо у вас є інформація, яка допоможе встановити особистість цієї людини та її місцеперебування, – поліція закликає телефонувати за номерами 0684409164, 0933450461 або на оперативну лінію 102.
"Не вживайте жодних заходів для самостійного затримання розшукуваного чоловіка або схожої на нього особи", – наголосили правоохоронці.
Слід зазначити, що ці фото вже публікувалися у соцмережах, але у гіршій якості. На той момент ще не було офіційних підтверджень, що цей чоловік може бути причетним до убивства.
У суботу, 20 липня, у мережі також ширилося фейкове фото нібито убивці Фаріон – його спростували правоохоронці.
- Ввечері 19 липня невідомий вистрілив у голову Фаріон у Львові. За кілька годин вона померла в лікарні – їй було 60 років.
- 20 липня президент Зеленський повідомив, що заслухав доповіді про вбивство Фаріон та запевнив – служби досліджують усі версії, включно з тією, що веде в Росію.
- Фаріон була політикинею, викладачкою та мовознавицею. Вона неодноразово виступала на захист української мови та часто через різкість позиції потрапляла у скандали.
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