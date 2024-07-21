Національна поліція опублікувала фото та відео з чоловіком, який може бути причетним до вбивства політикині та науковиці Ірини Фаріон.

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Наразі правоохоронці встановлюють особу та місцезнаходження чоловіка, котрий може бути причетним до вбивства Фаріон.

Поліція наводить такі прикмети розшукуваного:

→ вік – близько 20 років;

→ зріст 1,7 – 1,8 метрів

→ статура худорлява.

Фото: Нацполіція

Його одяг на момент злочину:

→ спортивні штани темного кольору;

→ чорна кофту з довгим рукавом, зверху неї футболка червоного кольору з білими смужками на рукавах та написом білими латинськими літерами на лицевій стороні;

→ на голові у чоловіка була панама темного кольору з широкими полями та емблемою по центру;

→ на ногах мав білі високі шкарпетки, червоно-чорні кросівки з білою підошвою;

→ на руках у розшукуваного були червоні рукавиці.

Фото: Нацполіція

Якщо у вас є інформація, яка допоможе встановити особистість цієї людини та її місцеперебування, – поліція закликає телефонувати за номерами 0684409164, 0933450461 або на оперативну лінію 102.

"Не вживайте жодних заходів для самостійного затримання розшукуваного чоловіка або схожої на нього особи", – наголосили правоохоронці.

Слід зазначити, що ці фото вже публікувалися у соцмережах, але у гіршій якості. На той момент ще не було офіційних підтверджень, що цей чоловік може бути причетним до убивства.

У суботу, 20 липня, у мережі також ширилося фейкове фото нібито убивці Фаріон – його спростували правоохоронці.

Ввечері 19 липня невідомий вистрілив у голову Фаріон у Львові. За кілька годин вона померла в лікарні – їй було 60 років.

20 липня президент Зеленський повідомив, що заслухав доповіді про вбивство Фаріон та запевнив – служби досліджують усі версії, включно з тією, що веде в Росію.

Фаріон була політикинею, викладачкою та мовознавицею. Вона неодноразово виступала на захист української мови та часто через різкість позиції потрапляла у скандали.

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