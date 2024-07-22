В понедельник, 22 июля, во Львове прощаются с экс-нардепом и ученой Ириной Фарион. Трансляцию церемонии ведет Суспильне.

Следите за проверенными новостями теперь и в WhatsApp

Похороны Фарион начались около 14:00 в Гарнизонном храме святых апостолов Петра и Павла. Люди начали собираться у храма еще за час до прощания.

Читайте также: "Бить в челюсть каждому москворотому". Кто такая Фарион и чем она запомнилась

После чина похорон процессия двинется к площади Рынок. Приблизительно в 15:00 там начнется церемония прощания. Фарион похоронят на центральной аллее кладбища – поле № 22, недалеко от могилы Владимира Ивасюка.

Вечером 19 июля неизвестный выстрелил в голову Фарион во Львове. Через несколько часов она скончалась в больнице.

Фарион была политиком, преподавательницей и языковедом. Она неоднократно выступала в защиту украинского языка и часто из-за резкости позиции попадала в скандалы.

21 июля МВД сообщило, что разыскивает мужчину, который может быть причастен к преступлению. Правоохранители опубликовали фото и видео.

Читайте также: "За язык Москва стреляет в висок". Заявление Свободы и реакции на убийство Фарион