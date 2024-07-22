У понеділок, 22 липня, у Львові прощаються з екснардепкою та науковицею Іриною Фаріон. Трансляцію церемонії веде Суспільне.

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Чин похорону Фаріон розпочався близько 14:00 у Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла. Люди почали збиратися біля храму ще за годину до прощання.

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Після чину похорону процесія рушить до площі Ринок. Приблизно о 15:00 там розпочнеться церемонія прощання. Фаріон поховають на центральній алеї цвинтаря – полі № 22, неподалік від могили Володимира Івасюка.

Ввечері 19 липня невідомий вистрілив у голову Фаріон у Львові. За кілька годин вона померла в лікарні.

Фаріон була політикинею, викладачкою та мовознавицею. Вона неодноразово виступала на захист української мови та часто через різкість позиції потрапляла у скандали.

21 липня МВС повідомило, що розшукує чоловіка, який може бути причетний до злочину. Правоохоронці опублікували фото і відео.

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