Убивство Фаріон готувалося місяць, розшукуваний чоловік є основним підозрюваним – Суспільне
До вбивства колишнього нардепа Ірини Фаріон готувалися щонайменше місяць, слідство вважає убивство замовним, а основним підозрюваним – чоловіка, якого й розшукує поліція, заявило Суспільне з посиланням на співрозмовників у правоохоронних органах.
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За їх даними: до вбивства політикині готувалися принаймні місяць, це вбивство було замовним, його виконавець – розшукуваний поліцією чоловік, на нього ж вказують деякі свідки.
Правоохоронці вважають, що у розшукуваного можуть бути спільники, проте співбесідники не повідомили ЗМІ, як саме ті були залучені до вбивства.
"Не вживайте жодних заходів для самостійного затримання розшукуваного чоловіка або схожої на нього особи", – наголосили правоохоронці.
Суспільне наводить такі дані від співрозмовників:
→ є свідки, які вказують, що саме розшукуваний вистрілив у Фаріон, наразі цей чоловік є основним підозрюваним у справі;
→ не надходило повідомлень на 102 щодо підозрілого чоловіка у дворі Фаріон, також політикиня не зверталася до поліції щодо погроз;
→ чоловік обрав такий одяг (зокрема, окуляри та капелюх) для маскування;
→ вперше камери зафіксували розшукуваного 11 липня – той приходив у двір щодня, окрім вихідних, в однаковому одязі;
→ також чоловік мав невелику сумочку – і саме у ній могла бути зброя, хоча інколи він приходив у двір і з порожніми руками;
→ стосовно зброї тривають експертизи, адже на місці замаху знайшли гільзу.
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Події у день убивства співбесідники описали ЗМІ так: вже о 17:03 чоловік очікував на Фаріон біля будинку, а коли та вийшла – здійснив один постріл, при цьому діяв професійно та прорахував усі варіанти розвитку подій.
Водночас під час убивства у цьому районі не працювали камери через відключення електрики, передає Суспільне.
Наразі правоохоронці досліджують наявні записи та вивчають одяг і поведінку ймовірного нападника, підсумовує медіа.
- Увечері 19 липня невідомий вистрілив у голову Фаріон у Львові. За кілька годин вона померла в лікарні – їй було 60 років. 20 липня президент Зеленський повідомив, що заслухав доповіді про вбивство Фаріон і запевнив – служби досліджують усі версії, включно з тією, що веде в Росію.
- 22 липня у Львові відбулося прощання з Фаріон, її поховали на центральній алеї Личаківського цвинтаря.
- Фаріон була політикинею, викладачкою й мовознавицею. Вона неодноразово виступала на захист української мови та часто через різкість позиції потрапляла у скандали.
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