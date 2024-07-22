Убивство Фаріон готувалося місяць, розшукуваний чоловік є основним підозрюваним – Суспільне

Фото: Нацполіція

До вбивства колишнього нардепа Ірини Фаріон готувалися щонайменше місяць, слідство вважає убивство замовним, а основним підозрюваним – чоловіка, якого й розшукує поліція, заявило Суспільне з посиланням на співрозмовників у правоохоронних органах.

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За їх даними: до вбивства політикині готувалися принаймні місяць, це вбивство було замовним, його виконавець – розшукуваний поліцією чоловік, на нього ж вказують деякі свідки.

Правоохоронці вважають, що у розшукуваного можуть бути спільники, проте співбесідники не повідомили ЗМІ, як саме ті були залучені до вбивства.

ДОВІДКА. Надвечір 21 липня поліція Його розшукують, але про підозру саме йому не повідомлялося. Поліція закликає телефонувати за номерами 0684409164, 0933450461 або на оперативну лінію 102, якщо у вас є дані, які допоможуть встановити особистість цієї людини та її місцеперебування.

Надвечір 21 липня поліція опублікувала фото та відео з чоловіком, який може бути причетним до вбивства Фаріон.Поліція закликає телефонувати за номерами 0684409164, 0933450461 або на оперативну лінію 102, якщо у вас є дані, які допоможуть встановити особистість цієї людини та її місцеперебування. "Не вживайте жодних заходів для самостійного затримання розшукуваного чоловіка або схожої на нього особи", – наголосили правоохоронці. Фото: Нацполіція

Суспільне наводить такі дані від співрозмовників:

→ є свідки, які вказують, що саме розшукуваний вистрілив у Фаріон, наразі цей чоловік є основним підозрюваним у справі;

→ не надходило повідомлень на 102 щодо підозрілого чоловіка у дворі Фаріон, також політикиня не зверталася до поліції щодо погроз;

→ чоловік обрав такий одяг (зокрема, окуляри та капелюх) для маскування;

→ вперше камери зафіксували розшукуваного 11 липня – той приходив у двір щодня, окрім вихідних, в однаковому одязі;

→ також чоловік мав невелику сумочку – і саме у ній могла бути зброя, хоча інколи він приходив у двір і з порожніми руками;

→ стосовно зброї тривають експертизи, адже на місці замаху знайшли гільзу.

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Події у день убивства співбесідники описали ЗМІ так: вже о 17:03 чоловік очікував на Фаріон біля будинку, а коли та вийшла – здійснив один постріл, при цьому діяв професійно та прорахував усі варіанти розвитку подій.

Водночас під час убивства у цьому районі не працювали камери через відключення електрики, передає Суспільне.

Наразі правоохоронці досліджують наявні записи та вивчають одяг і поведінку ймовірного нападника, підсумовує медіа.

Увечері 19 липня невідомий вистрілив у голову Фаріон у Львові. За кілька годин вона померла в лікарні – їй було 60 років. 20 липня президент Зеленський повідомив, що заслухав доповіді про вбивство Фаріон і запевнив – служби досліджують усі версії, включно з тією, що веде в Росію.

22 липня у Львові відбулося прощання з Фаріон, її поховали на центральній алеї Личаківського цвинтаря.

Фаріон була політикинею, викладачкою й мовознавицею. Вона неодноразово виступала на захист української мови та часто через різкість позиції потрапляла у скандали.

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