В Днепре задержали подозреваемого в убийстве Фарион
В Днепре правоохранители задержали подозреваемого в убийстве Ирины Фарион. Об этом президенту Владимиру Зеленскому сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.
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По словам Зеленского, подозреваемого в убийстве Фарион задержали в Днепре — это 18-летний мужчина.
Проводятся все необходимые следственные действия и экспертизы — президент поручил Клименко предоставить обществу все детали.
Зеленский отметил, что операция по задержанию "была очень непростой": за эти дни над раскрытием убийства работали сотни специалистов полиции, Службы безопасности Украины и других ведомств.
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