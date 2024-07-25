Убийство Фарион. Отец задержанного отрицает, что у сына были мотивы для нападения – Схемы

Мужчина находится на фронте – говорит, что регулярно общались по телефону

Задержание подозреваемого в убийстве Фарион (Фото: Нацполиция)

Журналисты проекта "Схемы" Радио Свобода смогли связаться с отцом мужчины, задержанного по подозрению в убийстве политика и ученой Ирины Фарион. Тот утверждает: у сына не было мотивов убивать языковеда, поскольку у него нет украинофобских взглядов.

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Схемы со ссылкой на собеседников среди правоохранителей заявляют: задержанный – 18-летний парень, который учился в Днепровской гимназии №62, занимался футболом в Городской детско-юношеской спортивной школе и играл в команде "МДЮСШ U-19".

К тому же, заявляет СМИ, задержанный принимал участие в турнире в поддержку ВСУ осенью 2022 года.

Также медиа связалось с отцом подозреваемого – тот сообщил, что сейчас находится на фронте, а сына давно не видел, но регулярно общался с ним по телефону.

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О задержании сына мужчина узнал от жены.

"Задержание или арест – тут же тоже непонятно. Не все так "гладко" было: жену держали вне дома, забрали технику, скрутили сына. Мотивов для убийства Фарион не было, у него не было никаких украинофобских взглядов, он патриот", – рассказал отец подозреваемого.

Мужчина добавил: его сын закончил курсы управления беспилотниками, чтобы присоединиться к украинскому войску.

Министр внутренних дел Игорь Клименко отмечал, что во время подготовки убийства подозреваемый арендовал не менее трех квартир во Львове. Отец задержанного заявил: "Откуда бы он взял деньги на это? Я пересылаю несколько тысяч, но этого же недостаточно".

СМИ не смогло дозвониться матери подозреваемого – ее телефон выключен.

ДОПОЛНЕНО. Агенство Слідство.Інфо утверждает, что задержанный — 18-летний Вячеслав Зинченко. На 2023 год Зинченко играл в футбольной команде из Днепра при местной ДЮСШ, а за месяц до убийства Фарион участвовал в турнире "Пульс" в составе команды "Юниоры".

За день до задержания российская пропаганда распространила видео, как утверждается, с момента убийства Фарион. Заявлялось, что ответственность за убийство политика взял на себя представитель "неонацистского движения в России". Собеседник LIGA.net сообщил, что полиция уже исследует эту запись.

Украинское онлайн-СМИ "Телевидение Торонто" утверждает, что Зинченко в Telegram был подписан на многочисленные ультраправые сообщества, в том числе и российские, где оставлял антисемитские и расистские комментарии.

Медиа заявляет, что в январе этого года Зинченко писал о той самой российской неонацистской группировке NS/WP.

А в "манифесте", опубликованном группировкой, и комментариях Зинченко журналисты видят близкие по содержанию фразы.

Сейчас невозможно установить правдивость этих данных, официальных подтверждений пока нет.

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