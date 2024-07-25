Убивство Фаріон. Батько затриманого заперечує, що у сина були мотиви для нападу – Схеми

Наразі чоловік перебуває на фронті – каже, що регулярно спілкувалися телефоном

Затримання підозрюваного у вбивстві Фаріон (Фото: Нацполіція)

Журналісти проєкту "Схеми" Радіо Свобода змогли зв'язатися із батьком чоловіка, затриманого за підозрою в убивстві політикині та вченої Ірини Фаріон. Той стверджує: у сина не було мотивів убивати мовознавицю, оскільки той не має українофобських поглядів

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Схеми із посиланням на співрозмовників серед правоохоронців заявляють: затриманий – 18-річний хлопець, який навчався у Дніпровській гімназії №62, займався футболом у Міській дитячо-юнацькій спортивній школі та грав у команді "МДЮСШ U-19".

До того ж, заявляє ЗМІ, затриманий брав участь у турнірі на підтримку ЗСУ восени 2022-го.

Також медіа зв'язалося з батьком підозрюваного – той повідомив, що зараз перебуває на фронті, а сина давно не бачив, але регулярно спілкувався з ним телефоном.

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Про затримання сина чоловік дізнався від дружини.

"Чи затримання, чи арешт – тут же теж незрозуміло. Не все так "гладко" було: дружину тримали поза помешканням, забрали техніку, скрутили сина. Мотивів для убивства Фаріон не було, він не мав ніяких українофобських поглядів, він патріот", – розповів батько підозрюваного.

Чоловік додав: його син закінчив курси управління безпілотниками, аби долучитися до українського війська.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко зазначав, що під час підготовки убивства підозрюваний орендував щонайменше три квартири у Львові. Батько затриманого заявив: "Звідки б він взяв гроші на це? Я пересилаю кілька тисяч, але цього ж недостатньо".

ЗМІ не змогло додзвонитися до матері підозрюваного – її телефон вимкнено.

ДОПОВНЕНО. Агенція Слідство.Інфо стверджує, що затриманий — 18-річний В'ячеслав Зінченко. На 2023 рік Зінченко грав у футбольній команді з Дніпра при місцевій ДЮСШ, а за місяць до вбивства Фаріон брав участь у турнірі "Пульс" в складі команди "Юніори".

За день до затримання російська пропаганда поширила відео, як стверджується, з моментом убивства Фаріон. Заявлялося, що відповідальність за вбивство політикині взяв на себе представник "неонацистського руху NS/WP (National-Socialism / White Power) в Росії". Співрозмовник LIGA.net повідомив, що поліція вже досліджує цей запис.

Українське онлайн-ЗМІ "Телебачення Торонто" стверджує, що Зінченко у Telegram був підписаний на численні ультраправі спільноти, зокрема й російські, де лишав антисемітські та расистські коментарі.

Медіа заявляє, що у січні цього року Зінченко писав про те саме російське неонацистське угрупування NS/WP.

А у "маніфесті", опублікованому угрупуванням, та коментарями Зінченка журналісти бачать близькі за змістом фрази.

Наразі неможливо встановити правдивість цих даних, офіційних підтверджень поки що немає.

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