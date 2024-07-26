Підозрюваного у вбивстві Фаріон заарештовано без права на заставу
Галицький суд Львова обрав запобіжний захід підозрюваному у вбивстві екснардепки і мовознавиці Ірини Фаріон. Його заарештовано без права на внесення застави. Трансляцію із зали суду веде Суспільне.
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За рішенням суду, підозрюваний перебуватиме під вартою протягом 60 діб – до 22 вересня 2024 року.
В ОГП наголосили, що саме на такому запобіжному заході наполягали прокурори – клопотання задоволено у повному обсязі.
За даними Слідство.Інфо, підозрюваний у вбивстві – 18-річний В'ячеслав Зінченко, який станом на 2023 рік грав у футбольній команді з Дніпра при місцевій ДЮСШ, а за місяць до вбивства Фаріон брав участь у турнірі "Пульс" у складі команди "Юніори". "Телебачення Торонто" повідомляло, що Зінченко у Telegram був підписаний на численні ультраправі спільноти, зокрема й російські, де лишав антисемітські та расистські коментарі.
- 19 липня Ірині Фаріон вистрілили в голову у Львові. За кілька годин вона померла в лікарні.
- Правоохоронці досліджують усі версії злочину, включно з тією, що веде в Росію.
- 25 липня було затримано 18-річного чоловіка, розшукуваного у справі про вбивство Фаріон. Слідство схиляється до того, що він був лише виконавцем злочину.
- За даними МВС, злочин готувався щонайменше два місяці.
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