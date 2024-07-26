Підозрюваного у вбивстві Фаріон заарештовано без права на заставу

В'ячеслав Зінченко у суді (Скриншот з відео Ґрати)

Галицький суд Львова обрав запобіжний захід підозрюваному у вбивстві екснардепки і мовознавиці Ірини Фаріон. Його заарештовано без права на внесення застави. Трансляцію із зали суду веде Суспільне.

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За рішенням суду, підозрюваний перебуватиме під вартою протягом 60 діб – до 22 вересня 2024 року.

В ОГП наголосили, що саме на такому запобіжному заході наполягали прокурори – клопотання задоволено у повному обсязі.

За даними Слідство.Інфо, підозрюваний у вбивстві – 18-річний В'ячеслав Зінченко, який станом на 2023 рік грав у футбольній команді з Дніпра при місцевій ДЮСШ, а за місяць до вбивства Фаріон брав участь у турнірі "Пульс" у складі команди "Юніори". "Телебачення Торонто" повідомляло, що Зінченко у Telegram був підписаний на численні ультраправі спільноти, зокрема й російські, де лишав антисемітські та расистські коментарі.

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