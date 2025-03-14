В центрі Одеси вбили активіста Дем’яна Ганула: стрільця розшукують

Місце злочину (Фото: Національна поліція)

Вранці в п’ятницю, 14 березня, в центрі Одесі застрелили чоловіка. Про це повідомила пресслужба Національної поліції. Співрозмовник LIGA.net у правоохоронних органах підтвердив, що йдеться про відомого одеського активіста Дем’яна Ганула.

За даними Нацполіції, інформація про те, що невідомий чоловік вистрілив у перехожого в Приморському районі міста надійшла близько 10:30.

Стрілець з місця злочину втік. Потерпілий загинув.

"Всі обставини скоєного наразі встановлює слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції та криміналісти", – йдеться у повідомленні.

Місцеве медіа Думська та РБК-Україна із посиланням на власні джерела пишуть, що в Одесі застрелили активіста Дем’яна Ганула. Про це повідомив також народний депутат від Європейської солідарності Олексій Гончаренко.

LIGA.net звернулася за коментарем до Національної поліції, але відповіді на момент публікації новини не отримала.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що до Одеси для розслідування резонансного вбивства виїхала слідчо-оперативна група та криміналісти Центрального апарату Національної поліції на чолі з головою Нацполіції Іваном Вигівським.

"Мені доповіли інформацію, яку вдалося зібрати станом на зараз. Є конкретні зачіпки. Оперативники та слідчі поліції працюють над встановленням особи стрільця та його затриманням", - наголосив Клименко.

Глава МВС додав, що інформація про те, що стрілець був одягнутий у військову форму не відповідає дійсності. Він закликав користуватися лише інформацією з офіційних джерел.

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