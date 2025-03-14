В Одесі затримали підозрюваного у вбивстві активіста Ганула. СБУ каже, що він – дезертир

В Одесі затримали підозрюваного у вбивстві активіста Ганула. СБУ каже, що він – дезертирдоповнено
Правоохоронці затримали чоловіка, якого підозрюють у вбивстві активіста Дем’яна Ганула в Одесі. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.
"Одеса: чоловіка, який підозрюється у вбивстві активіста, затримали. У квартирі, де він переховувався, знайдена зброя, за допомогою якої ймовірно був скоєний злочин", – йдеться у повідомленні.
Більше деталей Клименко не надав. Пообіцяв згодом від поліції.
Президент Володимир Зеленський повідомив, що Клименко доповів йому по ситуації із вбивством Ганула. Глава держави доручив очільнику МВС, голові СБУ Василю Малюку, виконувачу обовʼязків Генерального прокурора залучити всі необхідні сили й засоби для того, щоб встановити всі факти.
ДОПОВНЕНО о 16:50. За даними Служби безпеки України, затриманим виявився 46-річний дезертир. Опрацьовуються можливі мотиви злочину, у тому числі версії щодо замовного характеру вбивства, а також "російського сліду", додали правоохоронці.
- Уранці 14 березня в центрі Одесі застрелили чоловіка. Співрозмовник LIGA.net у правоохоронних органах підтвердив, що йдеться про відомого одеського активіста.
- Згодом поліція опублікувала фото чоловіка, підозрюваного у вбивстві Дем'яна Ганула.
- Поліція розпочала кримінальне провадження за фактом вбивства одеського громадського діяча. Подію кваліфіковано як умисне вбивство, вчинене на замовлення.