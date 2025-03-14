В Одессе задержали подозреваемого в убийстве Ганулы. Зеленский поручил все выяснить
Правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в убийстве активиста Демьяна Ганулы в Одессе. Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.
"Одесса: мужчина, подозреваемый в убийстве активиста, задержан. В квартире, где он скрывался, найдено оружие, с помощью которого вероятно было совершено преступление", – говорится в сообщении.
Больше деталей Клименко не предоставил. Пообещал впоследствии полицию.
Президент Владимир Зеленский сообщил, что Клименко доложил ему по ситуации с убийством Ганулы. Глава государства поручил главе МВД, главе СБУ Василию Малюку, исполняющему обязанности Генерального прокурора привлечь все необходимые силы и средства для того, чтобы установить все факты.
- Утром 14 марта в центре Одессы застрелили мужчину. Собеседник LIGA.net в правоохранительных органах подтвердил, что речь идет об известном одесском активисте.
- Впоследствии полиция опубликовала фото мужчины, подозреваемого в убийстве Демьяна Ганулы.
- Полиция начала уголовное производство по факту убийства одесского общественного деятеля. Событие квалифицировано как умышленное убийство, совершенное по заказу.