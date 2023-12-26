Стерненко заявив про закриття справи щодо самозахисту у 2018 році
Активіст і блогер Сергій Стерненко заявив, що Приморський райсуд Одеси закрив справу щодо його самозахисту у 2018 році, в результаті якого нападник помер. Також цю інформацію підтвердив у коментарі LIGA.net адвокат Стерненка Віталій Коломієць.
За словами Стерненка, сторона обвинувачення не довела його провину. Він наголосив, що в його діях "не було умислу на умисне вбивство".
Адвокат Коломієць у коментарі LIGA.net підтвердив цю інформацію.
Стерненка судили за трьома статтями: про розбій (ст. 187, "справа про 300 грн"), незаконне поводження зі зброєю та незаконне позбавлення волі. 23 лютого 2021 року Приморський суд засудив Стерненка до семи років в'язниці, але 31 травня 2021-го змінив вирок на рік умовно.
24 травня 2018 року між Сергієм Стерненком, Іваном Кузнецовим та Олександром Ісайкулом виник конфлікт біля будинку активіста. Під час нападу Стерненко завдав ножового поранення одному з нападників — Івану Кузнецову, невдовзі той помер від отриманих ран.
Активіст наполягав, що захищався від нападу на нього й дівчину. Потерпілі та сторона обвинувачення наполягали, що він скоїв умисне вбивство.
- Також 23 лютого 2021-го Приморський суд Одеси засудив Стерненка до семи років в'язниці з конфіскацією половини майна за нібито викрадення у 2015 році ексдепутата проросійської партії Батьківщина Сергія Щербича та крадіжку у нього 300 грн.
- Після вироку в Україні прокотилися акції протесту: демонстранти закидали фаєрами Офіс генпрокурора, обмалювали Офіс президента.
- 9 квітня 2021 року активіст після півтора місяця під вартою вийшов із СІЗО під цілодобовий домашній арешт.
- За словами Стерненка, 10 травня 2023 року Приморський районний суд Одеси оголосив вирок Баймукашеву Абзалу Амангалійовичу у справі про замах на Стерненка, який був скоєний 1 травня 2018 року.