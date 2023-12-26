Стерненко заявив про закриття справи щодо самозахисту у 2018 році

Сергій Стерненко (Фото: Facebook)

Активіст і блогер Сергій Стерненко заявив, що Приморський райсуд Одеси закрив справу щодо його самозахисту у 2018 році, в результаті якого нападник помер. Також цю інформацію підтвердив у коментарі LIGA.net адвокат Стерненка Віталій Коломієць.

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За словами Стерненка, сторона обвинувачення не довела його провину. Він наголосив, що в його діях "не було умислу на умисне вбивство".

Адвокат Коломієць у коментарі LIGA.net підтвердив цю інформацію.

Стерненка судили за трьома статтями: про розбій (ст. 187, "справа про 300 грн"), незаконне поводження зі зброєю та незаконне позбавлення волі. 23 лютого 2021 року Приморський суд засудив Стерненка до семи років в'язниці, але 31 травня 2021-го змінив вирок на рік умовно.

24 травня 2018 року між Сергієм Стерненком, Іваном Кузнецовим та Олександром Ісайкулом виник конфлікт біля будинку активіста. Під час нападу Стерненко завдав ножового поранення одному з нападників — Івану Кузнецову, невдовзі той помер від отриманих ран.

Активіст наполягав, що захищався від нападу на нього й дівчину. Потерпілі та сторона обвинувачення наполягали, що він скоїв умисне вбивство.