Стерненко заявил о закрытии дела о самозащите в 2018 году
Активист и блогер Сергей Стерненко заявил, что Приморский райсуд Одессы закрыл дело о его самозащите в 2018 году, в результате которой нападавший умер. Также эту информацию подтвердил в комментарии LIGA.net адвокат Стерненко Виталий Коломиец.
По словам Стерненко, сторона обвинения не доказала его вину. Он подчеркнул, что в его действиях "не было умысла на умышленное убийство".
Адвокат Коломиец в комментарии LIGA.net подтвердил эту информацию.
Стерненко судили по трем статьям: о разбое (ст. 187, "дело о 300 грн"), незаконном обращении с оружием и незаконном лишении свободы. 23 февраля 2021 года Приморский суд приговорил Стерненко к семи годам тюрьмы, но 31 мая 2021-го сменил приговор на год условно.
24 мая 2018 между Сергеем Стерненко, Иваном Кузнецовым и Александром Исайкулом возник конфликт у дома активиста. Во время нападения Стерненко нанес ножевое ранение одному из нападавших — Ивану Кузнецову, вскоре тот умер от полученных ран.
Активист настаивал, что защищался от нападения на него и девушку. Потерпевшие и сторона обвинения настаивали, что он совершил умышленное убийство.
- Также 23 февраля 2021 года Приморский суд Одессы приговорил Стерненко к семи годам тюрьмы с конфискацией половины имущества за якобы похищение в 2015 году эксдепутата пророссийской партии Родина Сергея Щербича и кражу у него 300 грн.
- После приговора в Украине прогремели акции протеста: демонстранты забросали файерами Офис генпрокурора, обрисовали Офис президента.
- 9 апреля 2021 года активист после полутора месяцев под стражей вышел из СИЗО под круглосуточный домашний арест.
- По словам Стерненко, 10 мая 2023 года Приморский районный суд Одессы объявил приговор Баймукашеву Абзалу Амангалеевичу по делу о покушении на Стерненко, которое было совершено 1 мая 2018 года.