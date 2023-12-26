Стерненко заявил о закрытии дела о самозащите в 2018 году

Сергей Стерненко заявил, что дело по его самозащите закрыто

Сергей Стерненко (Фото: Facebook)

Активист и блогер Сергей Стерненко заявил, что Приморский райсуд Одессы закрыл дело о его самозащите в 2018 году, в результате которой нападавший умер. Также эту информацию подтвердил в комментарии LIGA.net адвокат Стерненко Виталий Коломиец.

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По словам Стерненко, сторона обвинения не доказала его вину. Он подчеркнул, что в его действиях "не было умысла на умышленное убийство".

Адвокат Коломиец в комментарии LIGA.net подтвердил эту информацию.

Стерненко судили по трем статьям: о разбое (ст. 187, "дело о 300 грн"), незаконном обращении с оружием и незаконном лишении свободы. 23 февраля 2021 года Приморский суд приговорил Стерненко к семи годам тюрьмы, но 31 мая 2021-го сменил приговор на год условно.

24 мая 2018 между Сергеем Стерненко, Иваном Кузнецовым и Александром Исайкулом возник конфликт у дома активиста. Во время нападения Стерненко нанес ножевое ранение одному из нападавших — Ивану Кузнецову, вскоре тот умер от полученных ран.

Активист настаивал, что защищался от нападения на него и девушку. Потерпевшие и сторона обвинения настаивали, что он совершил умышленное убийство.