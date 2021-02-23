Приморский райсуд Одессы присудил семь лет тюрьмы и конфискацию половины имущества общественному деятелю Сергею Стерненко, признав его виновным по делу о похищении в 2015 году депутата Коминтерновского райсовета Одесской области Сергея Щербича из пророссийской партии Родина. Об этом говорилось во время судебного заседания, которое транслировал сам Стерненко в Facebook.

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Сторона обвинения просила дать Стерненко восемь лет тюрьмы с конфискацией имущества, также обвинив активиста в разбое и незаконном обращении с оружием. Суд присудил Стерненко семь лет и три месяца тюрьмы и с конфискацией половины имущества.

Суд также решил отправить Стерненко в СИЗО и взять под стражу в зале суда.

Стерненко заявил, что намерен подавать апелляцию. Он считает, что за приговором стоят генпрокурор Ирина Венедиктова, замглавы Офиса президента Олег Татаров, мэр Одессы Геннадий Труханов и президент Владимир Зеленский.

Сейчас Стерненко еще находится в суде и ведет прямую трансляцию.

На Стерненко надели наручники и увели из зала суда.

Щербич утверждал, что весной 2015-го его "похитили и пытали, требуя отказаться от депутатского мандата".

В сентябре 2015-го Стерненко, который на тот момент руководил одесской ячейкой Правого сектора, задержали по подозрению в похищении. В своем YouTube-блоге активист говорил, что у стороны обвинения нет доказательств, и дело построено лишь на заявлениях Щербича.

Стерненко также является подозреваемым по делу об убийстве напавшего на него в 2018 году Ивана Кузнецова. Он утверждает, что это была самозащита.

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