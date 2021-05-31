Стерненко в апелляции заменили три года тюрьмы на год испытательного срока

Апелляционный суд Одесской области принял решение по делу общественного деятеля Сергея Стерненко. Ранее Приморский суд приговорил его к семи годам тюрьмы по "делу о 300 грн". Решение было вынесено по трем статьям: о разбое, незаконном обращении с оружием и незаконном лишении свободы. По итогам Стерненко получил один год тюрьмы условно.

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"По ст. 187 (разбой, – ред.) оправдали. Это те же 300 грн, за которые давали семь лет с конфискацией. Слушаем дальше. Еще вопрос по 146 (незаконное лишение свободы, – ред.) и 263 статьям (незаконное обращение с оружием, - ред.). Радоваться еще рано", – написал Стерненко в Telegram.

В итоге суд оправдал Стерненко по статье о разбое (ст. 187) – дело в этой части закрыли в связи с отсутствием достаточного количества доказательств.

По статье о незаконном лишении свободы (ст. 146) судьи признали активиста виновным, но освободили от наказания в связи с окончанием сроков привлечения к ответственности. По статье о незаконном обращении с оружием (ст. 263) Стерненко признали виновным и дали три года тюрьмы, заменив на один год испытательного срока.

Сам Стерненко прокомментировал решение в Facebook, заявив, что он "получил судимость за один патрон", который был признан судьями боеприпасом и что ему "дали три года лишения свободы с заменой на один год условно".

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Марк Сировой , Дарья Мостовая

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