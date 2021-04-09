Стерненко освободили из СИЗО: он будет под круглосуточным домашним арестом
Осужденного на семь лет тюрьмы общественного деятеля Сергея Стерненко освободили из СИЗО – его отправляют под круглосуточный домашний арест. Об этом говорилось на заседании Одесского апелляционного суда.
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Также выпустят из СИЗО и отправят под круглосуточный домашний арест активиста Руслана Демчука. Он был вместе со Стерненко осужден Приморским судом Одессы по делу о якобы похищении экс-члена пророссийской партии Родина Сергея Щербича.
Судья заявила, что Стерненко и Демчука должны немедленно доставить по адресу проживания и освободить из-под стражи. При этом на них суд возложил обязательства:
– прибывать по требованию в Одесский апелляционный суд;
– сообщать суду о смене места проживания;
– воздерживаться от общения с потерпевшим и свидетелем;
– сдать загранпаспорта Миграционной службе;
– носить электронный браслет.
Срок действия домашнего ареста – до 9 июня 2021-го.
Адвокат Стерненко Маси Найем написал, что активиста освободили из-под стражи в зале суда. 16 апреля будет рассмотрение апелляционной жалобы на приговор.
- 23 февраля 2021-го Приморский суд Одессы присудил Стерненко семь лет тюрьмы и конфискацию половины имущества по делу о похищении в 2015 году райдепутата Сергея Щербича, экс-члена пророссийской партии Родина. Защита Стерненко подала апелляцию на приговор. Активиста отправили в СИЗО на время рассмотрения апелляции.
- В Украине прошел ряд протестов из-за приговора Стерненко. На одной из них забросали файерами Офис генпрокурора, на другой – обрисовали Офис президента.
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