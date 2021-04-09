UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Стерненко освободили из СИЗО: он будет под круглосуточным домашним арестом

09.04.2021, 14:45
Стерненко освободили из СИЗО: он будет под круглосуточным домашним арестом - Фото
Сергей Стерненко (скриншот из видео hromadske)

Осужденного на семь лет тюрьмы общественного деятеля Сергея Стерненко освободили из СИЗО – его отправляют под круглосуточный домашний арест. Об этом говорилось на заседании Одесского апелляционного суда.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное 

Также выпустят из СИЗО и отправят под круглосуточный домашний арест активиста Руслана Демчука. Он был вместе со Стерненко осужден Приморским судом Одессы по делу о якобы похищении экс-члена пророссийской партии Родина Сергея Щербича.

Судья заявила, что Стерненко и Демчука должны немедленно доставить по адресу проживания и освободить из-под стражи. При этом на них суд возложил обязательства:

– прибывать по требованию в Одесский апелляционный суд;

– сообщать суду о смене места проживания;

– воздерживаться от общения с потерпевшим и свидетелем;

– сдать загранпаспорта Миграционной службе;

– носить электронный браслет.

Срок действия домашнего ареста – до 9 июня 2021-го.

Адвокат Стерненко Маси Найем написал, что активиста освободили из-под стражи в зале суда. 16 апреля будет рассмотрение апелляционной жалобы на приговор.

Читайте также: Что не так с приговором Сергею Стерненко. Полный разбор от адвокатов АО Миллер

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Сергей Стерненко сизо тюрьма домашний арест Руслан Демчук
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Project Manager (впровадження CRM)
Киев Група компаній ЛІГА
Редактор стрічки новин
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Head of PR
Киев Група компаній "ЛІГА"
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 