Стерненко освободили из СИЗО: он будет под круглосуточным домашним арестом

Осужденного на семь лет тюрьмы общественного деятеля Сергея Стерненко освободили из СИЗО – его отправляют под круглосуточный домашний арест. Об этом говорилось на заседании Одесского апелляционного суда.

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Также выпустят из СИЗО и отправят под круглосуточный домашний арест активиста Руслана Демчука. Он был вместе со Стерненко осужден Приморским судом Одессы по делу о якобы похищении экс-члена пророссийской партии Родина Сергея Щербича.

Судья заявила, что Стерненко и Демчука должны немедленно доставить по адресу проживания и освободить из-под стражи. При этом на них суд возложил обязательства:

– прибывать по требованию в Одесский апелляционный суд;

– сообщать суду о смене места проживания;

– воздерживаться от общения с потерпевшим и свидетелем;

– сдать загранпаспорта Миграционной службе;

– носить электронный браслет.

Срок действия домашнего ареста – до 9 июня 2021-го.

Адвокат Стерненко Маси Найем написал, что активиста освободили из-под стражи в зале суда. 16 апреля будет рассмотрение апелляционной жалобы на приговор.

23 февраля 2021-го Приморский суд Одессы присудил Стерненко семь лет тюрьмы и конфискацию половины имущества по делу о похищении в 2015 году райдепутата Сергея Щербича, экс-члена пророссийской партии Родина. Защита Стерненко подала апелляцию на приговор. Активиста отправили в СИЗО на время рассмотрения апелляции.

В Украине прошел ряд протестов из-за приговора Стерненко. На одной из них забросали файерами Офис генпрокурора, на другой – обрисовали Офис президента.

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Марк Сировой

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