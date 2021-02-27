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27.02.2021, 13:40

Стерненко. Протестующие пошли к Офису Венедиктовой и зажгли файеры – фото, видео

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Стерненко. Протестующие пошли к Офису Венедиктовой и зажгли файеры – фото, видеоСтерненко. Протестующие пошли к Офису Венедиктовой и зажгли файеры – фото, видеоСтерненко. Протестующие пошли к Офису Венедиктовой и зажгли файеры – фото, видеоСтерненко. Протестующие пошли к Офису Венедиктовой и зажгли файеры – фото, видеоСтерненко. Протестующие пошли к Офису Венедиктовой и зажгли файеры – фото, видеоСтерненко. Протестующие пошли к Офису Венедиктовой и зажгли файеры – фото, видеоСтерненко. Протестующие пошли к Офису Венедиктовой и зажгли файеры – фото, видеоСтерненко. Протестующие пошли к Офису Венедиктовой и зажгли файеры – фото, видеоСтерненко. Протестующие пошли к Офису Венедиктовой и зажгли файеры – фото, видеоСтерненко. Протестующие пошли к Офису Венедиктовой и зажгли файеры – фото, видеоСтерненко. Протестующие пошли к Офису Венедиктовой и зажгли файеры – фото, видеоСтерненко. Протестующие пошли к Офису Венедиктовой и зажгли файеры – фото, видеоСтерненко. Протестующие пошли к Офису Венедиктовой и зажгли файеры – фото, видеоСтерненко. Протестующие пошли к Офису Венедиктовой и зажгли файеры – фото, видеоСтерненко. Протестующие пошли к Офису Венедиктовой и зажгли файеры – фото, видео
Стерненко. Протестующие пошли к Офису Венедиктовой и зажгли файеры – фото, видеоСтерненко. Протестующие пошли к Офису Венедиктовой и зажгли файеры – фото, видеоСтерненко. Протестующие пошли к Офису Венедиктовой и зажгли файеры – фото, видеоСтерненко. Протестующие пошли к Офису Венедиктовой и зажгли файеры – фото, видеоСтерненко. Протестующие пошли к Офису Венедиктовой и зажгли файеры – фото, видеоСтерненко. Протестующие пошли к Офису Венедиктовой и зажгли файеры – фото, видеоСтерненко. Протестующие пошли к Офису Венедиктовой и зажгли файеры – фото, видеоСтерненко. Протестующие пошли к Офису Венедиктовой и зажгли файеры – фото, видеоСтерненко. Протестующие пошли к Офису Венедиктовой и зажгли файеры – фото, видеоСтерненко. Протестующие пошли к Офису Венедиктовой и зажгли файеры – фото, видеоСтерненко. Протестующие пошли к Офису Венедиктовой и зажгли файеры – фото, видеоСтерненко. Протестующие пошли к Офису Венедиктовой и зажгли файеры – фото, видеоСтерненко. Протестующие пошли к Офису Венедиктовой и зажгли файеры – фото, видеоСтерненко. Протестующие пошли к Офису Венедиктовой и зажгли файеры – фото, видеоСтерненко. Протестующие пошли к Офису Венедиктовой и зажгли файеры – фото, видео
Стерненко. Протестующие пошли к Офису Венедиктовой и зажгли файеры – фото, видеоСтерненко. Протестующие пошли к Офису Венедиктовой и зажгли файеры – фото, видеоСтерненко. Протестующие пошли к Офису Венедиктовой и зажгли файеры – фото, видеоСтерненко. Протестующие пошли к Офису Венедиктовой и зажгли файеры – фото, видеоСтерненко. Протестующие пошли к Офису Венедиктовой и зажгли файеры – фото, видеоСтерненко. Протестующие пошли к Офису Венедиктовой и зажгли файеры – фото, видеоСтерненко. Протестующие пошли к Офису Венедиктовой и зажгли файеры – фото, видеоСтерненко. Протестующие пошли к Офису Венедиктовой и зажгли файеры – фото, видеоСтерненко. Протестующие пошли к Офису Венедиктовой и зажгли файеры – фото, видеоСтерненко. Протестующие пошли к Офису Венедиктовой и зажгли файеры – фото, видеоСтерненко. Протестующие пошли к Офису Венедиктовой и зажгли файеры – фото, видеоСтерненко. Протестующие пошли к Офису Венедиктовой и зажгли файеры – фото, видеоСтерненко. Протестующие пошли к Офису Венедиктовой и зажгли файеры – фото, видеоСтерненко. Протестующие пошли к Офису Венедиктовой и зажгли файеры – фото, видеоСтерненко. Протестующие пошли к Офису Венедиктовой и зажгли файеры – фото, видео

Протестующие против приговора общественному деятелю Сергею Стерненко после акции у Офиса президента пошли к Офису генпрокурора. Об этом с места событий сообщают корреспонденты LIGA.net.

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Протестующие у Офиса президента начали собираться к 12:00, примерно в 12:30 начали выступать организаторы. Были оглашены основные требования протестующих:

– освободить Стерненко и всех политзаключенных;

– обновить систему правосудия, перезапустив Высший совет правосудия.

Также была анонсирована акция на 9 марта во время съезда судей.

Примерно в 13:15 организаторы призвали людей пойти к ОГП, поскольку считают, что генпрокурор Ирина Венедиктова якобы давила на следствие по делу Стерненко и сотрудничает с Кремлем. После этого люди начали формировать колонны и пошли к ОГП, некоторые из протестующих зажгли файеры. Столкновений с полицией пока не было.

По оценке корреспондента LIGA.net, к Офису генпрокурора идут несколько тысяч людей.

ОБНОВЛЕНО В 14:20. Протестующие пришли к Офису генпрокурора. У входа в здание жгут файеры.

ОБНОВЛЕНО В 14:34. Один из файеров забросили на козырек входа в Офис генпрокурора, передает корреспондент LIGA.net.

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Фото, видео – Владислав Сердюк и Евгений Пилипенко/LIGA.net

Стерненко. Протестующие пришли с файерами к Офису Венедиктовой – фото

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Теги: Сергей Стерненко, приговор, протест, тюрьма, акция, Ирина Венедиктова, офис президента, Офис генпрокурора, файеры
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