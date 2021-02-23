"Политизация дела". У Зеленского отреагировали на обвинения от Стерненко

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Президент Владимир Зеленский не давит на правоохранительные органы, а его упоминание в контексте приговора общественному деятелю Сергею Стерненко является политизацией дела. Об этом заявила пресс-служба Офиса президента в комментарии LIGA.net, отвечая на заявление Стерненко о якобы причастности ОП к приговору против него.

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"Публичные заявления, которыми президента пытаются привлечь к этой истории, являются политизацией дела," – заявили в ОП.

В ОП также заверили, что Зеленский полагается на "независимость и справедливость" правоохранительной системы, не вмешивается в расследования и не давит на правоохранительные органы в любом деле.

"Глава государства считает, что не должен быть частью попыток самопиара любого активиста или политика, его имя не должно использоваться в попытках защититься от судебного приговора", – добавили в ОП.

Там также отрицают якобы звонок Стерненко президенту из зала суда и слова активиста о том, что Зеленский когда-либо предлагал ему госдолжность.

ОБНОВЛЕНО В 15:36. Один из адвокатов Стерненко Маси Найем говорит, что в ОП cолгали, заявив, что Зеленский не предлагал Стерненко должность.

"Я лично был на встрече, на которой президент предлагал ему должность. Со мной также было по меньшей мере десять человек", – написал Найем в Facebook.

Сегодня, 23 февраля, Приморский райсуд Одессы присудил Стерненко семь лет тюрьмы и конфискацию половины имущества по делу о похищении в 2015 году депутата Коминтерновского райсовета Одесской области Сергея Щербича из пророссийской партии Родина.

Стерненко заявил, что приговор был "продиктован с Банковой".

Стерненко также является подозреваемым по делу об убийстве напавшего на него в 2018 году Ивана Кузнецова. Он утверждает, что это была самозащита.

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