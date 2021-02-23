Осужденный на семь лет тюрьмы общественный деятель Сергей Стерненко считает, что его обвинительный приговор был написан под давлением со стороны Офиса президента. Об этом он заявил сегодня в зале суда во время провозглашения приговора.

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Стерненко напомнил, что приговор должны были вынести 19 февраля, однако заседание перенесли на 23-е. Он считает, что приговор изначально был оправдательным, но судья его переписал под давлением замглавы ОП Олега Татарова, гепрокурора Ирины Венедиктовой и мэра Одессы Геннадия Труханова, которых "покрывает" президент Владимир Зеленский.

"Это решение продиктовано с Банковой, которой очень не нравится, когда мы ее критикуем", – сказал он в зале суда.

Сетрненко также напомнил, что до сих пор не осуждены причастные к нападениям на него.

"Зеленский лично мне в глаза, когда предлагал одну из госдолжностей, сказал, что дела о нападениях на меня будут расследоваться. Сегодня те, кто меня пытался убить, не сидят. А меня наоборот отправляют в СИЗО", – сказал Стерненко.

Стерненко считает, что приговор ему – это продолжение "политики заключения людей под стражу по указанию сверху". "Не забывайте про подсудимых по делу Шеремета. Ну и если меня не будете забывать, я буду благодарен", – сказал он.

Активист заверил, что будет подавать апелляцию. Он также заявил, что если с ним что-то случится в СИЗО – то это будет личной ответственностью Зеленского.

В конце судебного заседания Стерненко призвал не молчать, поднял закованные в наручники руки и сказал, что "так сегодня в Украине выглядит свобода слова и демократия".

В Telegram-канале активиста после суда сообщили, что у Стерненко сейчас нет доступа к телефону. Там же анонсировали акцию протеста сегодня вечером под Офисом президента в Киеве, а также в Харькове, Львове, Луцке, Днепре, Ивано-Франковске, Полтаве, Ровно, Тернополе, Виннице, Одессе, Черновцах, Кропивницком и Варшаве.

LIGA.net направила запросы в ОП, Офис генпрокурора и мэрию Одессы с просьбой отреагировать на заявления Стерненко.

Сегодня, 23 февраля, Приморский райсуд Одессы присудил Стерненко семь лет тюрьмы и конфискацию половины имущества по делу о похищении в 2015 году депутата Коминтерновского райсовета Одесской области Сергея Щербича из пророссийской партии Родина.

Стерненко также является подозреваемым по делу об убийстве напавшего на него в 2018 году Ивана Кузнецова. Он утверждает, что это была самозащита.

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