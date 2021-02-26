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Стерненко обратился к Зеленскому из СИЗО – письмо

26.02.2021, 12:34
Стерненко обратился к Зеленскому из СИЗО – письмо - Фото
Сергей Стерненко (Скриншот видео Радио Свобода/Youtube)

Осужденный на семь лет тюрьмы общественный деятель Сергей Стерненко передал адвокату письмо из СИЗО, в котором, в частности, обратился к президенту Владимиру Зеленскому. Фото письма опубликовано на странице активиста в Facebook.

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Стерненко извинился перед президентом за то, что грубо выразился в его адрес после провозглашения приговора. При этом он написал, что не является симпатиком Зеленского, и призвал президента "выгонять чертей".

"Если вы не выгоните чертей, они уничтожат и вас", – говорится в письме Стерненко.

Он также выразил "безграничное уважение" Сергею Кошману – чиновнику, который уволился из Офиса президента на фоне приговора Стерненко.

Активист поблагодарил своих сторонников за участие в протестах 23 февраля, нелицеприятно высказался о замглавы ОП Олеге Татарове, главе МВД Арсене Авакове, генпрокуроре Ирине Венедиктовой и назвал "советником Зеленского" замглавы Администрации президента Януковича Андрея Портнова.

Стерненко намерен следить за новостями в субботу. На этот день запланирована акция в его поддержку у ОП. Чтобы прочесть полную версию письма активиста, нажимайте на изображения для увеличения.

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LIGA.net обратилась к Офису президента, МВД и Офису генпрокурора с просьбой отреагировать на слова Стерненко.

  • 23 февраля 2021-го в Одессе суд дал Стерненко семь лет тюрьмы с конфискацией половины имущества по делу о похищении в 2015 году депутата Коминтерновского райсовета Одесской области Сергея Щербича из пророссийской партии Родина. По Украине прошла волна протестовв Киеве были стычки с полицией
  • Стерненко заявил, что приговор "продиктован с Банковой", а президент Зеленский ранее якобы предлагал ему пост в правоохранительных органах. В ОП это отрицают, но адвокаты подтверждают версию Стерненко.
  • 24 февраля Стерненко передал адвокатом свое первое письмо из СИЗО.

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Марк Сировой
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Владимир Зеленский Сергей Стерненко сизо тюрьма письмо
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