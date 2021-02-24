Приговор Стерненко. Часть нардепов Слуги народа подписали заявление – список требований

Несколько нардепов фракции Слуга народа подписали заявление о ситуации с приговоренным к тюрьме общественным деятелем Сергеем Стерненко. Текст заявления опубликовал в Facebook нардеп СН Дмитрий Гурин.

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Депутаты считают, что дело Стерненко заинтересованные лица пытаются использовать для дестабилизации украинского общества. На фоне введения санкций против лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука – это угроза разделения Украины "на два радикальных враждующих лагеря", говорится в заявлении.

По мнению нардепов, дело также является маркером крайней степени недоверия к судебной системе.

"Сам выбор судьи (огласившего приговор Стерненко, – ред.), демонстративного сторонника Сталина, то есть лица, которое транслирует свои политические предпочтения и не способно обеспечить достаточный уровень беспристрастности в деле, не может не вызывать возмущения", – говорится в заявлении.

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Депутаты считают принципиальным вопрос восстановления справедливого правосудия и осуждают "политические цели дестабилизации", которые, по их мнению, преследуют некоторые партии.

Подписавшиеся нардепы СН:

– требуют немедленно провести судебную реформу, а также призывают президента Владимира Зеленского и главу Рады Дмитрия Разумкова сделать этот вопрос приоритетным на 2021-й год

– требуют перевести Стерненко в СИЗО Киева для его безопасности;

– требуют публичного и прозрачного процесса по делу Стерненко в следующих судебных инстанциях;

– просят поспособствовать, чтобы в дальнейшем дело рассматривали судьи с безупречной репутацией;

– требуют расследовать, кто "совершал и совершает подстрекательство к незаконным действиям";

– призывают гражданское общество "не дать себя использовать в грязной политической игре" и не позволить подменить требование справедливого рассмотрения дела Стерненко "попытками дестабилизировать ситуацию в Украине и угрозой незаконного свержения госвласти".

На данный момент подписались под заявлением такие нардепы СН: Дмитрий Гурин, Елизавета Богуцкая, Никита Потураев, Елизавета Ясько, Егор Чернев, Виктория Подгорная, Татьяна Цыба, Виталий Безгин, Евгений Петруняк, Александр Жмеренецкий, Анна Бондарь, Иван Юнаков, Игорь Василив и Марьян Заболоцкий.

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Марк Сировой

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