Стерненко переведут в отдельную камеру для его безопасности – адвокаты

Общественного деятеля Сергея Стерненко переведут в отдельную камеру для обеспечения его безопасности. Об этом в Facebook сообщает юридическая компания Миллер, представляющая интересы активиста.

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"Также сегодня было принято заявление наших адвокатов об обеспечении мер безопасности к Сергею Стерненко: Сергей продолжит оставаться в Одесском СИЗО, и к нему будут применены соответствующие меры безопасности в виде перевода в отдельную камеру", – говорится в заявлении адвокатов.

Помимо этого, защита Стерненко сообщает, что сегодня он встречался со своим адвокатом Вадимом Оксютой.

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Станислав Стороженко

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