Стерненко переведут в отдельную камеру для его безопасности – адвокаты
Общественного деятеля Сергея Стерненко переведут в отдельную камеру для обеспечения его безопасности. Об этом в Facebook сообщает юридическая компания Миллер, представляющая интересы активиста.
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"Также сегодня было принято заявление наших адвокатов об обеспечении мер безопасности к Сергею Стерненко: Сергей продолжит оставаться в Одесском СИЗО, и к нему будут применены соответствующие меры безопасности в виде перевода в отдельную камеру", – говорится в заявлении адвокатов.
Помимо этого, защита Стерненко сообщает, что сегодня он встречался со своим адвокатом Вадимом Оксютой.
- 23 февраля 2021-го в Одессе суд дал Стерненко семь лет тюрьмы с конфискацией половины имущества по делу о похищении в 2015 году депутата Коминтерновского райсовета Одесской области Сергея Щербича из пророссийской партии Родина. По Украине прошла волна протестов, в Киеве были стычки с полицией. Задержаны 17 человек.
- Стерненко заявил, что приговор "продиктован с Банковой", а президент Зеленский ранее якобы предлагал ему пост в правоохранительных органах. В ОП это отрицают, но адвокаты подтверждают версию Стерненко.
- Сегодня активист передал письмо, в котором заявил, что приговор стал для него шоком.
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