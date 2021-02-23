В Киеве началась акция в поддержку общественного активиста Сергея Стерненко, которого сегодня Приморский суд Одессы приговорил к семи годам заключения.

Люди собрались на углу Банковой и Институтской.

Они скандируют "Ганьба!", "Волю Стерненко!", "Україна понад усе!", "Свободу політв'язням!", "Аваков черт!".

На место событий привезли много правоохранителей в шлемах и бронежилетах.

Протестующие зажгли несколько файеров. В силовиков летят снежки.

Доступ у Офису президента закрыт, полицейские пытаются оттеснить протестующих, люди кричат: "Пропускай!" и "Зеля – ссыкло!"

21:10. В МВД пишут, что усилили меры безопасности у Офиса президента: дежурят полицейские и нацгвардейцы.

"Для обеспечения общественной безопасности и правопорядка привлечены представители структурных подразделений полиции Киева, в том числе взрывотехники и работники полиции диалога. Правоохранители в пределах своей компетенции и в соответствии с требованиями законодательства немедленно реагируют на все провокации.

21:45. Силовики применили слезоточивый газ

Журналисты, ведущие трансляцию, говорят о нескольких пострадавших среди протестующих и правоохранителей.

Полиция "увеличила периметр" – людей оттеснили от ворот к ОП. Протестующие скандируют: "Разом і до кінця!".

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Сегодня, 23 февраля, Приморский райсуд Одессы присудил Стерненко семь лет тюрьмы и конфискацию половины имущества по делу о похищении в 2015 году депутата Коминтерновского райсовета Одесской области Сергея Щербича из пророссийской партии Родина.

Стерненко заявил, что приговор был "продиктован с Банковой", а Зеленский ранее предлагал ему пост в правоохранительных органах. В ОП это отрицают, адвокаты подтверждают версию Стерненко.

Стерненко также является подозреваемым по делу об убийстве напавшего на него в 2018 году Ивана Кузнецова. Он утверждает, что это была самозащита.

В городах Украины начались акции протеста.

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