UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Акции в поддержку Стерненко. В Киеве начались столкновения с полицией: трансляция видео

23.02.2021, 21:05
Протесты в Киеве (фото: Facebook/Юрий Мацарский)
Космический корабль Маска разбился при посадке после тест-полета. Это было феерично: видео
Космический корабль Маска разбился при посадке после тест-полета. Это было феерично: видео
"Семь минут ужаса". Марсоход Perseverance совершил посадку на Марсе – видео
"Семь минут ужаса". Марсоход Perseverance совершил посадку на Марсе – видео

В Киеве началась акция в поддержку общественного активиста Сергея Стерненко, которого сегодня Приморский суд Одессы приговорил к семи годам заключения.

Люди собрались на углу Банковой и Институтской.

Акция в Киеве на Банковой в поддержку Стерненко (Фото: Taras Volyanyuk)

Они скандируют "Ганьба!", "Волю Стерненко!", "Україна понад усе!", "Свободу політв'язням!", "Аваков черт!".

На место событий привезли много правоохранителей в шлемах и бронежилетах.

Протестующие зажгли несколько файеров. В силовиков летят снежки. 

Доступ у Офису президента закрыт, полицейские пытаются оттеснить протестующих, люди кричат: "Пропускай!" и "Зеля – ссыкло!"

21:10. В МВД пишут, что усилили меры безопасности у Офиса президента: дежурят полицейские и нацгвардейцы.

"Для обеспечения общественной безопасности и правопорядка привлечены представители структурных подразделений полиции Киева, в том числе взрывотехники и работники полиции диалога. Правоохранители в пределах своей компетенции и в соответствии с требованиями законодательства немедленно реагируют на все провокации.

21:45. Силовики применили слезоточивый газ

Газ над протестующими (Скриншот трансляции 5 канала)

Журналисты, ведущие трансляцию, говорят о нескольких пострадавших среди протестующих и правоохранителей.

Полиция "увеличила периметр" – людей оттеснили от ворот к ОП. Протестующие скандируют: "Разом і до кінця!".

Новость обновляется

  • Сегодня, 23 февраля, Приморский райсуд Одессы присудил Стерненко семь лет тюрьмы и конфискацию половины имущества по делу о похищении в 2015 году депутата Коминтерновского райсовета Одесской области Сергея Щербича из пророссийской партии Родина.
  • Стерненко заявил, что приговор был "продиктован с Банковой", а Зеленский ранее предлагал ему пост в правоохранительных органах. В ОП это отрицают, адвокаты подтверждают версию Стерненко.
  • Стерненко также является подозреваемым по делу об убийстве напавшего на него в 2018 году Ивана Кузнецова. Он утверждает, что это была самозащита.
  • В городах Украины начались акции протеста.

Читайте также спецпроекты LIGA.net:

Не на того напали. Кто такой Сергей Стерненко. Часть I

Не на того напали. Кто такой Сергей Стерненко. Часть II

Наталия Медведева
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Сергей Стерненко киев протест
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Інженер VoIP
Киев Група Компаній "ЛІГА"
PR-менеджер
Киев Ліга Пенсія
Продакт менеджер
Киев ЛІГА:ЗАКОН
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 