В городах Украины проходят акции в поддержку Стерненко: фото, видео

В городах Украины проходят акции в поддержку общественного активиста Сергея Стерненко, которого сегодня Приморский суд Одессы приговорил к семи годам лишения свободы по делу о похищении депутата.

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Акции прошли, как минимум, в Харькове, Днепре, Житомире, Виннице, Львове, Черновцах, Полтаве.

Причем в Житомире во время акции под зданием ОГА произошла потасовка между участниками мероприятия и полицией.

По данным полиции, активисты намеревались поджечь шины. Полиция помешала им в этом. Двух участников акции доставили в отдел полиции.

Акция во Львове.

В Киеве акция проходит на углу улиц Банковой и Институтской. Протестуют около тысячи человек. На месте событий присутствует большое количество правоохранителей. Периодически возникают стычки.