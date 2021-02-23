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23.02.2021, 20:34

В городах Украины проходят акции в поддержку Стерненко: фото, видео

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В городах Украины проходят акции в поддержку Стерненко: фото, видеоВ городах Украины проходят акции в поддержку Стерненко: фото, видеоВ городах Украины проходят акции в поддержку Стерненко: фото, видеоВ городах Украины проходят акции в поддержку Стерненко: фото, видеоВ городах Украины проходят акции в поддержку Стерненко: фото, видеоВ городах Украины проходят акции в поддержку Стерненко: фото, видеоВ городах Украины проходят акции в поддержку Стерненко: фото, видеоВ городах Украины проходят акции в поддержку Стерненко: фото, видеоВ городах Украины проходят акции в поддержку Стерненко: фото, видеоВ городах Украины проходят акции в поддержку Стерненко: фото, видеоВ городах Украины проходят акции в поддержку Стерненко: фото, видеоВ городах Украины проходят акции в поддержку Стерненко: фото, видеоВ городах Украины проходят акции в поддержку Стерненко: фото, видеоВ городах Украины проходят акции в поддержку Стерненко: фото, видео
В городах Украины проходят акции в поддержку Стерненко: фото, видеоВ городах Украины проходят акции в поддержку Стерненко: фото, видеоВ городах Украины проходят акции в поддержку Стерненко: фото, видеоВ городах Украины проходят акции в поддержку Стерненко: фото, видеоВ городах Украины проходят акции в поддержку Стерненко: фото, видеоВ городах Украины проходят акции в поддержку Стерненко: фото, видеоВ городах Украины проходят акции в поддержку Стерненко: фото, видеоВ городах Украины проходят акции в поддержку Стерненко: фото, видеоВ городах Украины проходят акции в поддержку Стерненко: фото, видеоВ городах Украины проходят акции в поддержку Стерненко: фото, видеоВ городах Украины проходят акции в поддержку Стерненко: фото, видеоВ городах Украины проходят акции в поддержку Стерненко: фото, видеоВ городах Украины проходят акции в поддержку Стерненко: фото, видеоВ городах Украины проходят акции в поддержку Стерненко: фото, видео
В городах Украины проходят акции в поддержку Стерненко: фото, видеоВ городах Украины проходят акции в поддержку Стерненко: фото, видеоВ городах Украины проходят акции в поддержку Стерненко: фото, видеоВ городах Украины проходят акции в поддержку Стерненко: фото, видеоВ городах Украины проходят акции в поддержку Стерненко: фото, видеоВ городах Украины проходят акции в поддержку Стерненко: фото, видеоВ городах Украины проходят акции в поддержку Стерненко: фото, видеоВ городах Украины проходят акции в поддержку Стерненко: фото, видеоВ городах Украины проходят акции в поддержку Стерненко: фото, видеоВ городах Украины проходят акции в поддержку Стерненко: фото, видеоВ городах Украины проходят акции в поддержку Стерненко: фото, видеоВ городах Украины проходят акции в поддержку Стерненко: фото, видеоВ городах Украины проходят акции в поддержку Стерненко: фото, видеоВ городах Украины проходят акции в поддержку Стерненко: фото, видео

В городах Украины проходят акции в поддержку общественного активиста Сергея Стерненко, которого сегодня Приморский суд Одессы приговорил к семи годам лишения свободы по делу о похищении депутата.

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Акции прошли, как минимум, в Харькове, Днепре, Житомире, Виннице, Львове, Черновцах, Полтаве.

Причем в Житомире во время акции под зданием ОГА произошла потасовка между участниками мероприятия и полицией.

По данным полиции, активисты намеревались поджечь шины. Полиция помешала им в этом. Двух участников акции доставили в отдел полиции.

Акция во Львове.

В Киеве акция проходит на углу улиц Банковой и Институтской. Протестуют около тысячи человек. На месте событий присутствует большое количество правоохранителей. Периодически возникают стычки.

  • Сегодня, 23 февраля, Приморский суд Одессы приговорил Стерненко к семи годам тюрьмы с конфискацией половины имущества по делу о похищении в 2015 году депутата Коминтерновского райсовета Одесской области Сергея Щербича, экс-члена пророссийской партии Родина.
  • Стерненко заявил, что обвинительный приговор был написан под давлением со стороны Офиса президента. На Банковой призвали не политизировать это дело. 
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Теги: Сергей Стерненко
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