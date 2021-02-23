Столкновения в Киеве на акции за Стерненко. Задержаны 17 человек, открыто дело

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Полиция открыла уголовное дело по факту столкновений на улице Банковой в Киеве на акции в поддержку общественного активиста Сергея Стерненко. Задержаны 17 человек, сообщили в пресс-службе полиции Киева.

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Задержанных доставили в полицейский участок. Несколько их коллег, по данным полиции, получили ожоги глаз, им оказывают необходимую помощь. Акция продолжается.

"Полицейские мгновенно реагируют на все попытки провокаций и столкновений. Во время потасовки участники акции применили газовые баллончики и бросали в стражей порядка файеры. В результате 17 активных участников, которые нарушали правопорядок, доставили в управление полиции", – сказано в сообщении.

Начато уголовное дело по ст. 342 (Сопротивление представителю правоохранительного органа) УК.

В полиции призвали участников акции не устраивать провокаций.

Один из выступающих на митинге анонсировал начало в субботу бессрочной акции, которая продлится до освобождения Стерненко.

На акції проти вироку Стерненку у поліцію летять сніжки



Відео: Артем Жученко pic.twitter.com/m8jW5y2jhN — hromadske (@HromadskeUA) February 23, 2021

ДОПОЛНЕНО В 23:06. В полиции сообщили, что на Банковой пострадали 27 правоохранителей. Им оказывают медицинскую помощь.

24-х доставленных в управление активистов опросили и отпустили, говорят в полиции.

Сегодня, 23 февраля, Приморский суд Одессы приговорил Стерненко к семи годам тюрьмы с конфискацией половины имущества по делу о похищении в 2015 году депутата Коминтерновского райсовета Одесской области Сергея Щербича, экс-члена пророссийской партии Родина.

Стерненко заявил, что обвинительный приговор был написан под давлением со стороны Офиса президента. На Банковой призвали не политизировать это дело.

Вечером в городах Украины начались акции в поддержку Стерненко. В Киеве протестующие пытаются пройти к Офису президента. Их не пускает полиция. Периодически вспыхивают стычки.

Вадим Ребрина

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