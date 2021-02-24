В ОП увольнение из-за тюремного срока Стерненко: чиновник поддержал протест на Банковой

На фоне вчерашних протестов против тюремного срока общественному деятелю Сергею Стерненко из Офиса президента уволился глава экспертной группы по внутренней и гуманитарной политике. Об этом Сергей Кошман сам сообщил в Facebook.

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Он объяснил поступок несогласием с курсом власти.

"Потому что ходить на протесты на Банковую, работая на Банковой, довольно странно. К сожалению, других инструментов влияния я пока не вижу. <...> После увиденного буду немного чаще молиться за судьбу Украины", – написал он.

По словам чиновника, почти за год работы в ОП он "убедился, что в экспертных советах там особо не нуждаются".

23 февраля 2021-го в Одессе суд дал Стерненко семь лет тюрьмы с конфискацией половины имущества по делу о похищении в 2015 году депутата Коминтерновского райсовета Одесской области Сергея Щербича из пророссийской партии Родина. По Украине прошла волна протестов, в Киеве были стычки с полицией. Задержаны 17 человек.

Стерненко заявил, что приговор "продиктован с Банковой", а президент Зеленский ранее якобы предлагал ему пост в правоохранительных органах. В ОП это отрицают, но адвокаты подтверждают версию Стерненко.

Он также является подозреваемым по делу об убийстве напавшего на него в 2018-м Ивана Кузнецова. Он утверждает, что это была "самозащита от титушек".

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Евгений Пилипенко

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