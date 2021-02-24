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"На условия не жалуюсь". Стерненко в СИЗО передал адвокату письмо – фото

24.02.2021, 14:02
Сергей Стерненко (скриншот видео Sternenko, Facebook)

Осужденный на семь лет тюрьмы общественный деятель Сергей Стерненко передал письмо адвокату, с которым встретился в СИЗО. Об этом сообщается на странице активиста в Facebook.

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Как сообщается, Стерненко в порядке и передает всем приветствия. В письме активист повторил, что, по его мнению, судья под давлением переписал приговор с оправдательного на обвинительный.

"Жаловаться на условия не буду. Тюрьма есть тюрьма. Я тут в изоляции, не знаю новостей. Но уверен, что вы этого произвола так просто не оставите", – написал активист о пребывании в СИЗО.

Он также призвал своих сторонников не молчать.

"Не забывайте о своих. Вызволяйте Антоненко (подозреваемого по делу Шеремета, - ред.). Боритесь за каждого. Увидимся", – завершил письмо Стерненко.

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  • 23 февраля 2021-го в Одессе суд дал Стерненко семь лет тюрьмы с конфискацией половины имущества по делу о похищении в 2015 году депутата Коминтерновского райсовета Одесской области Сергея Щербича из пророссийской партии Родина. По Украине прошла волна протестовв Киеве были стычки с полицией. Задержаны 17 человек.
  • Стерненко заявил, что приговор "продиктован с Банковой", а президент Зеленский ранее якобы предлагал ему пост в правоохранительных органах. В ОП это отрицают, но адвокаты подтверждают версию Стерненко.
  • Он также является подозреваемым по делу об убийстве напавшего на него в 2018-м Ивана Кузнецова. Он утверждает, что это была "самозащита от титушек".

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Марк Сировой
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Сергей Стерненко суд приговор сизо тюрьма письмо
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