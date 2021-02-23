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Судья, вынесший приговор Стерненко, установил у своего дома бюсты Ленина и Сталина – фото

23.02.2021, 14:40
Судья, вынесший приговор Стерненко, установил у своего дома бюсты Ленина и Сталина – фото - Фото
Попревич Виктор (Фото - dvsslco24.org)

Судья Виктор Попревич до войны на Донбассе установил возле своего дома в Донецке бюсты Владимира Ленина и Иосифа Сталина. Об этом в Facebook написал журналист, представитель Донецка в ТКГ по Донбассу Денис Казанский

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Казанский считает, что приговор общественному деятелю Сергею Стерненко, вынесенный Попревичем сегодня, является заказом партии ОПЗЖ.

"Видимо, никто другой выполнять заказ ОПЗЖ и Портнова не согласился. Потому-то и перенесли заседание на 23 февраля. Специально захотели поглумиться", – пишет он.

Оказывается, Сергій Стерненко судил судья Виктор Попревич из Донецка, который ещё до войны был хорошо известен на весь...

Опубликовано Денисом Казанским Вторник, 23 февраля 2021 г.

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Иосиф Сталин судья Донецк бюст владимир ленин виктор попревич
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