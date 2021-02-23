Судья, вынесший приговор Стерненко, установил у своего дома бюсты Ленина и Сталина – фото
23.02.2021, 14:40
Попревич Виктор (Фото - dvsslco24.org)
Судья Виктор Попревич до войны на Донбассе установил возле своего дома в Донецке бюсты Владимира Ленина и Иосифа Сталина. Об этом в Facebook написал журналист, представитель Донецка в ТКГ по Донбассу Денис Казанский.
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Казанский считает, что приговор общественному деятелю Сергею Стерненко, вынесенный Попревичем сегодня, является заказом партии ОПЗЖ.
"Видимо, никто другой выполнять заказ ОПЗЖ и Портнова не согласился. Потому-то и перенесли заседание на 23 февраля. Специально захотели поглумиться", – пишет он.
Оказывается, Сергій Стерненко судил судья Виктор Попревич из Донецка, который ещё до войны был хорошо известен на весь...Опубликовано Денисом Казанским Вторник, 23 февраля 2021 г.
- Сегодня, 23 февраля, Приморский райсуд Одессы присудил семь лет тюрьмы и конфискацию половины имущества Стерненко, признав его виновным по делу о похищении в 2015 году депутата Коминтерновского райсовета Одесской области Сергея Щербича, экс-члена пророссийской партии Родина.
- По мнению самого Стерненко, его обвинительный приговор был написан под давлением со стороны Офиса президента. Также он считает, что приговор изначально был оправдательным, но судья его переписал под давлением замглавы ОП Олега Татарова, гепрокурора Ирины Венедиктовой и мэра Одессы Геннадия Труханова, которых "покрывает" президент Владимир Зеленский.
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