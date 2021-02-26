Стерненко не будет просить Зеленского о помиловании – адвокаты

Осужденный на семь лет тюрьмы общественный деятель Сергей Стерненко не будет просить амнистии у президента Владимира Зеленского. Об этом на пресс-конференции заявили его адвокаты.

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Адвокат Маси Найем подчеркнул, что Стерненко не признает вины и будет подана апелляция на приговор. Юрист уверен, что просить что-либо у президента его подзащитный не будет.

"С ходатайством о помиловании Сергей обращаться не будет. Его цель – доказать свою невиновность", – подчеркнул другой адвокат активиста Андрей Писаренко.

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Марк Сировой

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