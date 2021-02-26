Стерненко не будет просить Зеленского о помиловании – адвокаты
26.02.2021, 13:10
Сергей Стерненко (Фото: Сергей Долженко/ЕРА)
Осужденный на семь лет тюрьмы общественный деятель Сергей Стерненко не будет просить амнистии у президента Владимира Зеленского. Об этом на пресс-конференции заявили его адвокаты.
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Адвокат Маси Найем подчеркнул, что Стерненко не признает вины и будет подана апелляция на приговор. Юрист уверен, что просить что-либо у президента его подзащитный не будет.
"С ходатайством о помиловании Сергей обращаться не будет. Его цель – доказать свою невиновность", – подчеркнул другой адвокат активиста Андрей Писаренко.
- 23 февраля 2021-го в Одессе суд дал Стерненко семь лет тюрьмы с конфискацией половины имущества по делу о похищении в 2015 году депутата Коминтерновского райсовета Одесской области Сергея Щербича из пророссийской партии Родина. По Украине прошла волна протестов, в Киеве были стычки с полицией. На субботу запланирована акция у Офиса президента.
- Стерненко заявил, что приговор "продиктован с Банковой", а президент Зеленский ранее якобы предлагал ему пост в правоохранительных органах. В ОП это отрицают, но адвокаты подтверждают версию Стерненко.
- 24 февраля Стерненко передал первое письмо из СИЗО, а 26-го – второе, в котором обратился к президенту Владимиру Зеленскому.
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