В центре Киева у Офиса президента Владимира Зеленского начинается протест из-за приговора общественному деятелю Сергею Стерненко.

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Вчера на странице Стерненко в Facebook сообщалось, что акция будет бессрочной, главное требование – справедливость для осужденного активиста. Также организаторы заявляли, что на митинге нет места "политическому серфингу" – и попытки политсил использовать протест в своих целях будут расцениваться как целенаправленный саботаж.

По словам корреспондента LIGA.net, сейчас на Банковой – много прессы, полиции под самим зданием ОП не очень много, но они стоят дальше по Институтской, люди постепенно стягиваются под Офис.

На акции также раздают такие листовки.

Некоторые митингующие пришли с баннерами.

В МВД заверяли, что кордонов полиции у ОП сегодня не будет. При этом на ресурсах сторонников Стерненко показывали фото и видео с большим количеством автозаков в центре Киева.

Также на каналах организаторов акции сообщали об информационных провокациях в соцсетях, где распространяют сообщения о якобы проплаченности митинга.

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Марк Сировой , Владислав Сердюк

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