UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Приговор Стерненко. У Офиса Зеленского начинается протест – трансляция видео

27.02.2021, 12:05
Протест из-за Стерненко (фото - Евгений Пилипенко, LIGA.net)
Космический корабль Маска разбился при посадке после тест-полета. Это было феерично: видео
Космический корабль Маска разбился при посадке после тест-полета. Это было феерично: видео
"Семь минут ужаса". Марсоход Perseverance совершил посадку на Марсе – видео
"Семь минут ужаса". Марсоход Perseverance совершил посадку на Марсе – видео

В центре Киева у Офиса президента Владимира Зеленского начинается протест из-за приговора общественному деятелю Сергею Стерненко.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Вчера на странице Стерненко в Facebook сообщалось, что акция будет бессрочной, главное требование – справедливость для осужденного активиста. Также организаторы заявляли, что на митинге нет места "политическому серфингу" – и попытки политсил использовать протест в своих целях будут расцениваться как целенаправленный саботаж.

По словам корреспондента LIGA.net, сейчас на Банковой – много прессы, полиции под самим зданием ОП не очень много, но они стоят дальше по Институтской, люди постепенно стягиваются под Офис.

На акции также раздают такие листовки.

Некоторые митингующие пришли с баннерами.

В МВД заверяли, что кордонов полиции у ОП сегодня не будет. При этом на ресурсах сторонников Стерненко показывали фото и видео с большим количеством автозаков в центре Киева.

Также на каналах организаторов акции сообщали об информационных провокациях в соцсетях, где распространяют сообщения о якобы проплаченности митинга.

Читайте также: Что не так с приговором Сергею Стерненко. Полный разбор от адвокатов АО Миллер

Марк Сировой, Владислав Сердюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Владимир Зеленский Сергей Стерненко приговор протест тюрьма акция офис президента
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Інженер VoIP
Киев Група Компаній "ЛІГА"
PR-менеджер
Киев Ліга Пенсія
Продакт менеджер
Киев ЛІГА:ЗАКОН
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 