В центре Киева у Офиса президента Владимира Зеленского начинается протест из-за приговора общественному деятелю Сергею Стерненко.
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Вчера на странице Стерненко в Facebook сообщалось, что акция будет бессрочной, главное требование – справедливость для осужденного активиста. Также организаторы заявляли, что на митинге нет места "политическому серфингу" – и попытки политсил использовать протест в своих целях будут расцениваться как целенаправленный саботаж.
По словам корреспондента LIGA.net, сейчас на Банковой – много прессы, полиции под самим зданием ОП не очень много, но они стоят дальше по Институтской, люди постепенно стягиваются под Офис.
На акции также раздают такие листовки.
Некоторые митингующие пришли с баннерами.
В МВД заверяли, что кордонов полиции у ОП сегодня не будет. При этом на ресурсах сторонников Стерненко показывали фото и видео с большим количеством автозаков в центре Киева.
Также на каналах организаторов акции сообщали об информационных провокациях в соцсетях, где распространяют сообщения о якобы проплаченности митинга.
- 23 февраля 2021-го в Одессе суд дал Стерненко семь лет тюрьмы с конфискацией половины имущества по делу о похищении в 2015 году депутата Коминтерновского райсовета Одесской области Сергея Щербича из пророссийской партии Родина. По Украине прошла волна протестов, в Киеве были стычки с полицией.
- Стерненко заявил, что приговор "продиктован с Банковой", а Зеленский ранее якобы предлагал ему пост в правоохранительных органах. В ОП это отрицают, но адвокаты подтверждают версию Стерненко.
- 24 февраля Стерненко передал первое письмо из СИЗО, а 26-го – второе, в котором обратился к президенту Владимиру Зеленскому. Адвокаты заявили, что Стерненко не будет просить у Зеленского помилования.
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