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Протест из-за Стерненко. У Авакова пообещали не выставлять кордоны полиции на Банковой

27.02.2021, 10:25
Протест из-за Стерненко. У Авакова пообещали не выставлять кордоны полиции на Банковой - Фото
Антон Геращенко (Фото: пресс-служба МВД)

Сегодня не будет кордонов полиции у Офиса президента, где пройдет акция сторонников приговоренного к тюрьме общественного деятеля Сергея Стерненко. Об этом вчера ночью в эфире программы Свобода слова Савика Шустера заявил замминистра внутренних дел Антон Геращенко.

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"Завтра (в субботу, – ред.) полиция сделает все, чтобы не было никаких провокаций. Принято решение, что не будет никаких кордонов. Митингующие смогут свободно, мирно, без оружия смогут митинговать на улице Банковой", – сказал он.

В то же время сегодня утром на каналах сторонников Стерненко в Telegram опубликовали видео с множеством автозаков в центре Киева. Начало акции запланировано на 12:00.

  • 23 февраля 2021-го в Одессе суд дал Стерненко семь лет тюрьмы с конфискацией половины имущества по делу о похищении в 2015 году депутата Коминтерновского райсовета Одесской области Сергея Щербича из пророссийской партии Родина. По Украине прошла волна протестовв Киеве были стычки с полицией. 
  • Стерненко заявил, что приговор "продиктован с Банковой", а Зеленский ранее якобы предлагал ему пост в правоохранительных органах. В ОП это отрицают, но адвокаты подтверждают версию Стерненко.
  • 24 февраля Стерненко передал первое письмо из СИЗО, а 26-го – второе, в котором обратился к президенту Владимиру Зеленскому.

Читайте также: Что не так с приговором Сергею Стерненко. Полный разбор от адвокатов АО Миллер

Марк Сировой
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Сергей Стерненко полиция протест кордон акция банковая офис президента антон герщаенко
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