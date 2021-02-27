Протест из-за Стерненко. У Авакова пообещали не выставлять кордоны полиции на Банковой

Сегодня не будет кордонов полиции у Офиса президента, где пройдет акция сторонников приговоренного к тюрьме общественного деятеля Сергея Стерненко. Об этом вчера ночью в эфире программы Свобода слова Савика Шустера заявил замминистра внутренних дел Антон Геращенко.

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"Завтра (в субботу, – ред.) полиция сделает все, чтобы не было никаких провокаций. Принято решение, что не будет никаких кордонов. Митингующие смогут свободно, мирно, без оружия смогут митинговать на улице Банковой", – сказал он.

В то же время сегодня утром на каналах сторонников Стерненко в Telegram опубликовали видео с множеством автозаков в центре Киева. Начало акции запланировано на 12:00.

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Марк Сировой

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