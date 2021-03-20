Митинг под ОП за свободу Стерненко: подожгли табличку "президент Украины", расписали стены

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Сейчас в Киеве под Офисом президента проходят протесты в поддержку осужденного активиста Сергея Стерненко, которому ранее суд дал семь лет тюрьмы с конфискацией половины имущества. Украинцы пришли не только требовать освобождения, но и поздравить Стерненко с днем рождения – сегодня ему исполнилось 26 лет.

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Митингующие выдвинули пять требований:

Освободить неправомерно осужденного Сергея Стерненко. Освободить Андрея Антоненко и других политзаключенных. Применить санкции СНБО к Андрею Портнову, замглавы администрации Януковича. Отставки Ирины Венедиктовой. Отставки Арсена Авакова.

В начале акции протеста ее участники собрались под зданием ОП, требуя освободить Стерненко и наказать тех, кто был причастен к вынесению ему обвинительного приговора.

Ближе к вечеру митингующие перешли к более радикальным действиям, начав зажигать файеры и запускать петарды в окна президентской канцелярии. Также участники акции начали разрисовывать стены здания краской и закидывать вход в него "дымовухами", пытаясь проникнуть внутрь.

Позже митингующие подожгли табличку с надписью "президент Украины" и запустили салют в честь дня рождения активиста.

Прямая онлайн-трансляция с места событий от Радио Свобода:

ДОПОЛНЕНО В 22:00. В Министерстве внутренних дел прокомментировали протесты под Офисом президента. Как заявил замглавы МВД Антон Геращенко, полиция "сознательно не вмешивалась" в то, что происходило под стенами ОП.

"Заказчики этой провокации мечтают, чтобы вышла полиция, применила силу, пролилась кровь. Мы не будем идти навстречу такой провокации, у нас достаточно сил, чтобы защитить общественный порядок", – подчеркнул он.

При этом, Геращенко отметил, что большинство митингующих не нарушали порядок, "лишь несколько десятков человек будут нести ответственность за хулиганские действия".

23 февраля суд приговорил Стерненко к семи годам тюрьмы с конфискацией половины имущества по делу о похищении в 2015 году депутата Коминтерновского райсовета Одесской области Сергея Щербича из пророссийской партии Родина. По Украине прошла волна протестов, в Киеве были стычки с полицией.

Стерненко заявил, что приговор "продиктован с Банковой", а Зеленский ранее якобы предлагал ему пост в правоохранительных органах. В ОП это отрицают, но адвокаты подтверждают версию Стерненко.

19 марта суд отказался освобождать активиста из-под стражи – ранее с такой жалобой в суд обратились его авдокаты.

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Дарья Мостовая

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