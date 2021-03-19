Суд отказался освобождать Стерненко из-под стражи
Судья Приморского райсуда Одессы Лариса Ершова отказала в удовлетворении жалобы адвокатов общественного активиста Сергея Стерненко на его содержание в СИЗО. Стерненко остается под стражей. Об этом сообщается на странице активиста в Facebook.
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"Сергея Стерненко не освободили из-под стражи. Судья не осмелилась", – написал адвокат Стерненко Маси Найем на своей странице в Facebook. .
Защита активиста считает незаконным его содержание в СИЗО, поскольку приговор суда еще не вступил в силу.
Ранее в Facebook Стерненко сообщалось, что суд с третьего раза согласился рассматривать ходатайство о немедленном освобождении активиста из-под стражи.
- 23 февраля суд приговорил Стерненко к семи годам тюрьмы с конфискацией половины имущества по делу о похищении в 2015 году депутата Коминтерновского райсовета Одесской области Сергея Щербича из пророссийской партии Родина. По Украине прошла волна протестов, в Киеве были стычки с полицией.
- Стерненко заявил, что приговор "продиктован с Банковой", а Зеленский ранее якобы предлагал ему пост в правоохранительных органах. В ОП это отрицают, но адвокаты подтверждают версию Стерненко.
- 24 февраля Стерненко передал первое письмо из СИЗО, а 26-го – второе, в котором обратился к президенту Владимиру Зеленскому. Адвокаты заявили, что Стерненко не будет просить у Зеленского помилования.
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