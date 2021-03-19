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Суд отказался освобождать Стерненко из-под стражи

19.03.2021, 19:03
Суд отказался освобождать Стерненко из-под стражи - Фото
Сергей Стерненко (скриншот видео STERNENKO, YouTube)

Судья Приморского райсуда Одессы Лариса Ершова отказала в удовлетворении жалобы адвокатов общественного активиста Сергея Стерненко на его содержание в СИЗО. Стерненко остается под стражей. Об этом сообщается на странице активиста в Facebook.

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"Сергея Стерненко не освободили из-под стражи. Судья не осмелилась", – написал адвокат Стерненко Маси Найем на своей странице в Facebook. .

Защита активиста считает незаконным его содержание в СИЗО, поскольку приговор суда еще не вступил в силу.

Ранее в Facebook Стерненко сообщалось, что суд с третьего раза согласился рассматривать ходатайство о немедленном освобождении активиста из-под стражи.

Читайте также: Украинцы ответили, считают ли объективным приговор Стерненко: результаты опроса

Вадим Ребрина
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Сергей Стерненко маси найем
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