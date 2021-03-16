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Украинцы ответили, считают ли объективным приговор Стерненко: результаты опроса

16.03.2021, 16:44
Украинцы ответили, считают ли объективным приговор Стерненко: результаты опроса - Фото
Сергей Стерненко (скриншот видео Телеканал Прямий, YouTube)

Среди тех украинцев, которые знают о приговоре суда общественному активисту Сергею Стерненко, 34% считают его объективным и столько же — необоснованным и политически мотивированным. Еще 32% затруднились дать оценку. Таковы результаты соцопроса, проведенного Центром Разумкова.

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26% опрошенных ответили, что "хорошо знают" о том, что Приморский суд Одессы приговорил Стерненко к семи годам и трем месяцам лишения свободы с конфискацией половины имущества по обвинению в разбойном нападении и незаконном хранении огнестрельного оружия. Еще 42% ответили, что "кое-что слышали об этом", а 32% – что впервые об этом слышат.

Респондентов, которым известно об этом деле, спросили, каким образом они оценивают решение суда.

Среди тех, кто знает о нем, оценки разделились – 34% придерживаются мнения, что решение было объективным, и 34% – что решение суда является необоснованным и политически мотивированным, еще 32% затруднились дать оценку.

Оценки украинцами этого дела существенно зависят от их политических симпатий.

Чаще всего считают, что решение суда по Стерненко было объективным, представители электората партии ОПЗЖ (69%, тогда как лишь 9% из них считают это решение необоснованным и политически мотивированным). Среди представителей электората партии Слуга народа 40% считают решение суда объективным, 26% – необоснованным. Среди представителей электората Европейской солидарности 60% считают решение необоснованным, 15% – объективным.

Среди представителей электората ВО Батькивщина, а также среди респондентов, которые не определились, за какую партию голосовать, и которые не намерены участвовать в выборах, доли тех, кто считает решение суда по Стерненко обоснованным, и тех, кто считает его необъективным и политически мотивированным, статистически значимо не отличаются.

Опрос проводился с 5 по 9 марта методом личного интервью среди 2018 совершеннолетних украинцев во всех регионах страны (кроме временно оккупированных территорий) по репрезентативной выборке. Погрешность – не выше 2,3%.

На вопрос LIGA.net, был ли у опроса заказчик или спонсор, в Центре Разумкова ответили: "Исследование проведено на собственные средства Центра Разумкова в рамках проектов Центра".

Вадим Ребрина
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Сергей Стерненко соцопрос
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