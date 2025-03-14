Глава Нацполіції: Підозрюваний у вбивстві Ганула був у розшуку за СЗЧ з лютого
Голова Національної поліції Іван Вигівський заявив, що підозрюваний у вбивстві одеського активіста Дем’яна Ганула самовільно залишив військову частину в лютому поточного року.
"Особа 1978 року народження. Він військовослужбовець однієї з військових частин, 23 лютого 2025 року оголошений у розшук як особа, яка самовільно залишила частину", – розповів він.
У мережі шириться відео, як стверджується, із затриманням чоловіка. У ролику він представляється як Сергій Сергійович, і каже, що мав звання старшого лейтенанта. За даними РБК-Україна, підозрюваного звати Сергій Шалаєв. Це LIGA.net підтвердив і співрозмовник у правоохоронних органах.
Наразі із затриманим працюють слідчі. Вирішується питання щодо повідомлення фігуранту про підозру та обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
- Уранці 14 березня в центрі Одесі застрелили чоловіка. Співрозмовник LIGA.net у правоохоронних органах підтвердив, що йдеться про відомого одеського активіста.
- Згодом поліція опублікувала фото чоловіка, підозрюваного у вбивстві Дем'яна Ганула.
- Поліція розпочала кримінальне провадження за фактом вбивства одеського громадського діяча. Подію кваліфіковано як умисне вбивство, вчинене на замовлення.