Глава Нацполіції: Підозрюваний у вбивстві Ганула був у розшуку за СЗЧ з лютого

Іван Вигівський (Фото: Нацполіція)

Голова Національної поліції Іван Вигівський заявив, що підозрюваний у вбивстві одеського активіста Дем’яна Ганула самовільно залишив військову частину в лютому поточного року.

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"Особа 1978 року народження. Він військовослужбовець однієї з військових частин, 23 лютого 2025 року оголошений у розшук як особа, яка самовільно залишила частину", – розповів він.

У мережі шириться відео, як стверджується, із затриманням чоловіка. У ролику він представляється як Сергій Сергійович, і каже, що мав звання старшого лейтенанта. За даними РБК-Україна, підозрюваного звати Сергій Шалаєв. Це LIGA.net підтвердив і співрозмовник у правоохоронних органах.

Наразі із затриманим працюють слідчі. Вирішується питання щодо повідомлення фігуранту про підозру та обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.