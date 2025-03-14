Глава Нацполиции: Подозреваемый в убийстве Ганула был в розыске за СЗЧ с февраля

Иван Выговский (Фото: Нацполиция)

Глава Национальной полиции Иван Выговский заявил, что подозреваемый в убийстве одесского активиста Демьяна Ганула самовольно покинул военную часть в феврале текущего года.

"Особа 1978 года рождения. Он военнослужащий одной из воинских частей, 23 февраля 2025 года объявлен в розыск как лицо, самовольно покинувшее часть", – рассказал он.

В сети распространяется видео, как утверждается, с задержанием мужчины. В ролике он представляется как Сергей Сергеевич, и говорит, что имел звание старшего лейтенанта. По данным РБК-Украина, подозреваемого зовут Сергей Шалаев. Это подтвердил LIGA.net и собеседник в правоохранительных органах.

В настоящее время с задержанным работают следователи. Решается вопрос о сообщении фигуранту о подозрении и избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.