Глава Нацполиции: Подозреваемый в убийстве Ганула был в розыске за СЗЧ с февраля
Глава Национальной полиции Иван Выговский заявил, что подозреваемый в убийстве одесского активиста Демьяна Ганула самовольно покинул военную часть в феврале текущего года.
"Особа 1978 года рождения. Он военнослужащий одной из воинских частей, 23 февраля 2025 года объявлен в розыск как лицо, самовольно покинувшее часть", – рассказал он.
В сети распространяется видео, как утверждается, с задержанием мужчины. В ролике он представляется как Сергей Сергеевич, и говорит, что имел звание старшего лейтенанта. По данным РБК-Украина, подозреваемого зовут Сергей Шалаев. Это подтвердил LIGA.net и собеседник в правоохранительных органах.
В настоящее время с задержанным работают следователи. Решается вопрос о сообщении фигуранту о подозрении и избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.
- Утром 14 марта в центре Одессы застрелили мужчину. Собеседник LIGA.net в правоохранительных органах подтвердил, что речь идет об известном одесском активисте.
- Впоследствии полиция опубликовала фото мужчины, подозреваемого в убийстве Демьяна Ганула.
- Полиция начала уголовное производство по факту убийства одесского общественного деятеля. Событие квалифицировано как умышленное убийство, совершенное по заказу.