СБУ: На Стерненко покушались из огнестрельного оружия, нападавшую задержали – фото

Стерненко говорит, что угрозы его жизни нет

Сергей Стерненко (Фото: Facebook-аккаунт активиста)

Активист и волонтер Сергей Стерненко заявил, что на него совершили нападение. Сообщение соответствующего содержания появилось в его Telegram-канале.

"На меня совершено нападение. Ранен", — написал он.

Позже Стерненко добавил, что угрозы его жизни нет. По его словам, нападавшую задержали сотрудники Службы безопасности Украины.

Он поблагодарил спецслужбу за "молниеносную реакцию". Других деталей активист не раскрыл.

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Спикер СБУ Артем Дехтяренко в комментарии LIGA.net подтвердил, что сотрудники спецслужбы предотвратили убийство Стерненко и задержали нападавшую на него.

По его данным, 1 мая на активиста было совершено покушение из огнестрельного оружия.

"Благодаря профессиональным и мгновенным действиям сотрудников СБУ нападавшая задержана на месте", — добавил Дехтяренко.

Это не первое нападение на активиста. В мае 2018 года на Стерненко уже совершали нападение. Защищаясь, он ранил нападавших, в результате чего один из них скончался. Активиста обвинили в умышленном убийстве.

В декабре 2023 года Приморский суд Одессы закрыл производство по гибели участника нападения.