Мобилизация, "бусификация" и Stone Island. Гончаренко раскритиковал Стерненко, тот ответил

Нардеп напомнил о брендовой одежде волонтера и возмутился неравным отношением к людям – якобы мобилизуют только "бедных"

Алексей Гончаренко (Фото: Facebook политика)

Народный депутат от Европейской солидарности Алексей Гончаренко, выступая против продления общей мобилизации и военного положения на фоне отсутствия четких сроков службы для военных, в очередной раз подверг критике общественного деятеля и волонтера Сергея Стерненко за то, что он не воюет. Тот в ответ обвинил Гончаренко в политическом пиаре.

После голосования Верховной Рады за продление мобилизации и военного положения до 6 августа Гончаренко заявил, что только он нажал "против".

"Мне до сих пор непонятно одно: почему сохранение государства происходит всегда за счет бедных людей из сел и маленьких городов? А не, скажем, за счет Сергея Стерненко? Почему одни – не полезны "на своем месте", а Стерненко – полезен? Просто потому, что у них нет денег на кофты по 20 000 гривен?" – написал Гончаренко.

Нардеп уже неоднократно обращал внимание на одежду Стерненко от брендов Stone Island и North Face.

Стерненко в ответ заявил, что ежемесячно на "Гончаренко центры" якобы идет по меньшей мере 16-17 млн грн.

"На эти средства можно было бы ежемесячно покупать от 1000 FPV. Но важнее пиарить свою рожу. И выступать за сдачу Украины россиянам. Даже однопартийцы Алексея удивляются уровню его популизма", – написал он, добавив скриншот поста депутата Киевсовета от Евросолидарности Александра Погребиского.

Депутат и мобилизованный Погребиский написал, что поддерживает свою партию, но не поддерживает Гончаренко.

"Я как мобилизованный военный, вернувшийся в армию в 2022 году сержантом и сейчас являющийся боевым офицером, эти публичные срачи, которые начались и продолжаются, не поддерживаю, всему есть свой предел!" – заявил он.

Он подчеркнул, что у военных сейчас нет механизма увольнения со службы, потому что нет механизма обеспечения резервом, который во время войны является решающим в вопросе увольнения, ротаций и отпусков.

"Есть причины, есть последствия, бегать и бороться с последствиями — это чистый популизм во время войны! Мне очень грустно наблюдать, как большинство тех, кто не служит и понятия зеленого не имеет, что такое отсутствие людей в подразделении, и не осознает последствия, комментирует эту тему", – написал Погребиский.

Гончаренко также считает, что Стерненко "поддерживает" действия представителей территориальных центров комплектования, в частности "бусификацию", потому что его якобы сняли с розыска ТЦК.

Сам Стерненко подчеркнул, что не поддерживает "где-то неадекватные методы" ТЦК, однако это явление не столь массовое, как это пытается преподнести Гончаренко.

Волонтер считает, что Гончаренко подобными сообщениями только пиарится и готовится к выборам.