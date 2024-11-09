Сухопутные войска ответили на заявление Стерненко по поводу объявления его в розыск ТЦК

В Сухопутных войсках отметили, что ТЦК и СП имеют право вызвать военнообязанных для уточнения данных, медосмотров и мобилизации

Сергей Стерненко (Фото: Instagram)

Вклад украинских волонтеров в борьбу с российскими оккупантами "высоко ценится", в то же время мобилизация граждан осуществляется по решению территориальных центров комплектования и социальной поддержки. Так, в Сухопутных войсках ВСУ отреагировали на заявление блогера и волонтера Сергея Стерненко о том, что Приморский ТЦК и СП якобы объявил его в розыск.

"В условиях противостояния с врагом, который преобладает в живой силе и технике, такая помощь жизненно необходима, особенно в обеспечении боевых подразделений дронами различных модификаций. Это касается, в том числе и эффективного сотрудничества с Силами обороны волонтера и общественного деятеля Сергея Стерненко", – говорится в сообщении.

В то же время в Сухопутных войсках отметили, что мобилизация граждан проводится по решению территориальных центров комплектования, имеющих право вызывать военнообязанных для уточнения данных, медосмотров и мобилизации.

"При этом следует также помнить, что большое количество общественных активистов и волонтеров стали в ряды Вооруженных сил и выполняют свою конституционную обязанность", – добавили там.

8 ноября 2024 года Стерненко заявил, что его якобы подал в розыск Приморский районный территориальный центр комплектования и социальной поддержки Одессы. Одесский областной ТЦК и СП прокомментировал ситуацию и сообщил, что Стерненко направили на военно-врачебную комиссию.

Впоследствии Стерненко заявил, что история с его розыском – прямое указание главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, "оскорбившегося за требования провести армейскую реформу".