Сухопутні війська відповіли на заяву Стерненка щодо оголошення його в розшук ТЦК

У Сухопутних військах зазначили, що ТЦК та СП мають право викликати військовозобов'язаних для уточнення даних, медоглядів та мобілізації

Сергій Стерненко (Фото: Instagram)

Внесок українських волонтерів у боротьбу з російськими окупантами "високо цінується", втім мобілізація громадян здійснюється за рішенням територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Так у Сухопутних військах ЗСУ відреагували на заяву блогера та волонтера Сергія Стерненка про те, що Приморський ТЦК та СП нібито оголосив його у розшук.

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"В умовах протистояння з ворогом, який переважає у живій силі та техніці, така допомога є життєво необхідною, особливо в забезпеченні бойових підрозділів дронами різних модифікацій. Це стосується зокрема й ефективної співпраці із Силами оборони волонтера та громадського діяча Сергія Стерненка", – йдеться у повідомленні.

Водночас у Сухопутних військах зазначили, що мобілізація громадян проводиться за рішенням територіальних центрів комплектування, які мають право викликати військовозобов'язаних для уточнення даних, медоглядів та мобілізації.

"При цьому слід також пам’ятати, що велика кількість громадських активістів та волонтерів стали до лав Збройних сил і виконують свій конституційний обов’язок", – додали там.

8 листопада 2024 року Стерненко заявив, що його нібито подав у розшук Приморський районний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки Одеси. Одеський обласний ТЦК та СП прокоментував ситуацію і повідомив, що Стерненка направили на військово-лікарську комісію.

Згодом Стерненко заявив, що історія з його розшуком – пряма вказівка головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, "який образився за вимоги провести армійську реформу".