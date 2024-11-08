Стерненка нібито подали в розшук за неявку до ТЦК. У військкоматі пояснили ситуацію

У ТЦК заявили, що Сергій Стерненко "не повідомив про низку важливих деталей, які значно змінюють розуміння ситуації"

Сергій Стерненко (Фото: Facebook-акаунт блогера)

Блогер і волонтер Сергій Стерненко заявив, що його нібито подав у розшук Приморський районний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки Одеси. Одеський обласний ТЦК та СП прокоментував ситуацію і повідомив, що Стерненка направили на Військово-лікарську комісію.

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7 листопада Стерненко опублікував у соціальних мережах пост, в якому йдеться, що з російського пропагандистського медіа Russia Today і забороненого в Україні проросійського видання "Страна.ua" він дізнався, що нібито оголошений в розшук за неявку до ТЦК.

"Зайшов у "Резерв+", там жодного розшуку немає. Повістку нібито відправляли мені в Одесу, звідки я переїхав шість років тому. У "Резерв+" ще в травні вказав свою адресу у Києві, додаю скриншот. Сюди нічого не приходило", – написав блогер.

Він вважає, що це може бути "привіт від армійської системи за критику і заклики провести реформу, якої вимагають наші військові".

"Або комусь дуже хочеться зупинити постачання дронів до війська та проєкти зі знищення російських розвідувальних та ударних БпЛА. Станом на сьогодні [7 листопада] ми з вами допомогли війську на 2,9 млрд грн. Частина цих коштів пішла на 115 000 дронів. Знищено величезну кількість росіян і техніки, збито 386 БпЛА", – наголосив Стерненко і пообіцяв розібратися у ситуації з ймовірним розшуком.

8 листопада Одеський ТЦК та СП відреагував на заяву волонтера. Там зазначили, що Стерненко "не повідомив про низку важливих деталей, які значно змінюють розуміння ситуації".

Зокрема, там стверджують, що він уже відвідав Приморський РТЦК та СП, де оплатив адміністративний штраф за порушення правил військового обліку та був направлений на ВЛК.

Військові заявили, що ці факти свідчать про те, що "Стерненко був обізнаний про необхідність виконання обов’язків як військовозобов’язаного і вжив відповідних заходів для врегулювання свого статусу".

"Також у своїх публічних заявах Стерненко натякає на те, що його розшук є нібито "помстою" через його критику військових структур. Такі звинувачення є безпідставними та мають на меті викликати симпатію у громадськості та сформувати негативне враження про роботу ТЦК та СП", – йдеться в офіційній заяві.

У військкоматі порадили Стерненку та іншим громадянам, які мають сумніви стосовно правомірності дій щодо них, звертатись безпосередньо до структурних підрозділів Одеського ТЦК для з’ясування всіх обставин та усунення можливих непорозумінь.

"Публічна критика і спроби дискредитації, засновані на маніпулятивних твердженнях, не є конструктивним способом вирішення ситуації та підривають суспільну довіру до державних інституцій, які стоять на захисті нашої країни", – резюмували в ТЦК.

Скриншот: Facebook-акаунт Сергія Стерненка

Скриншот: Facebook-акаунт Сергія Стерненка